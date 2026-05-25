Εντός του Ιουνίου θα γίνει η τροποποιητική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

O λόγος είναι ότι κατά την αρχική διαδικασία διαπιστώθηκαν αστοχίες σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων, όπως ενημέρωσε.

Χαρακτηριστικά αναφέρει πως δεν είχαν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, εξαιτίας των παρατάσεων που είχαν δοθεί στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα.

Η έλλειψη των συγκεκριμένων στοιχείων είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν αυξημένες ή λανθασμένες χρεώσεις σε ορισμένους ασφαλισμένους που διατηρούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η επανεξέταση των στοιχείων και ο νέος υπολογισμός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ο e-ΕΦΚΑ διευκρίνισε ότι οι ασφαλισμένοι στους οποίους εμφανίστηκε χρεωστική εκκαθάριση εξαιτίας της μη ενσωμάτωσης των στοιχείων μισθωτής εργασίας δεν απαιτείται να καταβάλουν την πρώτη δόση της οφειλής, η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία την 29η Μαΐου 2026. Η πληρωμή αναστέλλεται έως ότου ολοκληρωθεί η τροποποιητική διαδικασία και εκδοθούν τα νέα αποτελέσματα εκκαθάρισης.

Η διοίκηση καλεί τους ασφαλισμένους να παρακολουθούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα για την ανάρτηση των επικαιροποιημένων στοιχείων.