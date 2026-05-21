Σε τροχιά σαρωτικών αλλαγών μπαίνει ο e-ΕΦΚΑ, με την κυβέρνηση να προωθεί νέο μοντέλο «fast track» εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με παράλληλη μισθωτή εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews εντός διμήνου ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην ενιαία διαχείριση εισφορών που θα έχει άμεσες συνέπειες στους ασφαλισμένους στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου ΟΠΣ.

Ειδικότερα θα επιταχυνθεί η διαδικασία, που βασίζεται στο πλαίσιο της παράλληλης απασχόλησης και στοχεύει στον τελικό συμψηφισμό των εισφορών που παρακρατήθηκαν από τους μισθούς με τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις των μη μισθωτών.

Σήμερα η εκκαθάριση γίνεται μία φορά τον χρόνο. Η ετήσια συχνότητα έχει αποδειχθεί συχνά προβληματική για τον προγραμματισμό των επαγγελματιών, καθώς δημιουργεί συσσώρευση αναδρομικών οφειλών πολλών μηνών (οι οποίες στη συνέχεια εξοφλούνται σε 6 δόσεις) ή καθυστερεί σημαντικά την επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων στους δικαιούχους.

Το σκηνικό αυτό αναμένεται να αλλάξει με την εφαρμογή της Ενιαίας Διαχείρισης Εισφορών. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η εκκαθάριση να αποσυνδεθεί από τον ετήσιο κύκλο και να πραγματοποιείται σχεδόν ανά δίμηνο, μέσω αυτοματοποιημένων ψηφιακών διασταυρώσεων.

Η μετάβαση στην τακτική εκκαθάριση φέρνει δύο κρίσιμες ανατροπές:

- Άμεση επιστροφή χρημάτων: Οι ασφαλισμένοι με πιστωτικό υπόλοιπο δεν θα περιμένουν το τέλος του έτους για να λάβουν τις επιστροφές τους.

- Μικρότερες, ελεγχόμενες δόσεις: Αν προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, η διαφορά θα βεβαιώνεται άμεσα, αποτρέποντας το οικονομικό σοκ των μαζικών αναδρομικών χρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός κανόνας προβλέπει ότι για πολλαπλές δραστηριότητες καταβάλλεται μία μόνο εισφορά, η οποία ισούται με το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Αν οι κρατήσεις από τον μισθό καλύπτουν αυτή την κατηγορία, ο επαγγελματίας δεν πληρώνει τίποτα επιπλέον.

Ενιαία διαχείριση του ασφαλιστικού χρόνου από το φθινόπωρο

Παράλληλα η ψηφιακή αναβάθμιση του e-ΕΦΚΑ δεν σταματά, ωστόσο, εκεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, από το φθινόπωρο έρχεται και η ενιαία διαχείριση του ασφαλιστικού χρόνου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα επιτρέπει την αυτόματη, ενιαία καταγραφή και απεικόνιση των ημερών ασφάλισης για όσους μετακινούνται ή απασχολούνται παράλληλα σε διαφορετικούς κλάδους. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μειώσει τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης και, κυρίως, στον τελικό υπολογισμό και την έκδοση των συντάξεων.

Με το νέο σύστημα, οι ασφαλιστικές εισφορές και ο χρόνος ασφάλισης θα καταγράφονται αυτόματα και ενιαία σε ψηφιακή πλατφόρμα, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους να έχουν πλήρη εικόνα του εργασιακού και ασφαλιστικού τους ιστορικού σε πραγματικό χρόνο. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή συντάξεων.