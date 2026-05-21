Πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί φόβος για την επέκτασή της και σε άλλα σπίτια της ίδιας πολυκατοικίας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και 15 το πρωί της Πέμπτης (21.05.2026) στο διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στη Δραπετσώνα. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προχωρώντας στην εκκένωση του κτιρίου.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα και πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» και τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Ertnews.

Ηλικιωμένη που μένει σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της, με τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να την απομακρύνουν.

Της έχουν ήδη χορηγήσει οξυγόνο λόγω του πυκνού καπνού.

