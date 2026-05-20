Πλησιάζει ο χρόνος για την αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων. Τι ισχύει για όσους δεν τις αλλάξουν εγκαίρως.

Ο χρόνος για την αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας περιορίζεται, καθώς οι πολίτες καλούνται έως τις 3 Αυγούστου να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό.

Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αντικατάσταση, θα χρειάζονται διαβατήριο για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την απόσυρση των παλαιών ταυτοτήτων έχει ήδη αρχίσει, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων, οι οποίες πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα. Το κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο τέλος 5 ευρώ.

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε επιτόπου είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την αναρτά στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.