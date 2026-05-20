Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν από σήμερα στη Βουλή.

Ένα έντονο και συγκρουσιακό τριήμερο ξεκινάει από σήμερα στη Βουλή, αρχής γενομένης από τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να καθοριστεί (με πιθανότερη μέρα την Παρασκευή) η διαδικασία συζήτησης της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιμείνει στην άποψη ότι η προηγούμενη Εξεταστική συστάθηκε με 120 ψήφους και δεν τέθηκε θέμα απόλυτης πλειοψηφίας (151), καθώς δεν χαρακτηρίστηκε υπόθεση που αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, με αντικείμενο την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Ωστόσο, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας ότι από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας ΑΠ».

Αύριο, Πέμπτη θα διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Έχουν κατατεθεί, υπενθυμίζουμε, δύο προτάσεις, η πρώτη από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από κοινού από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.