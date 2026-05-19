Αρνείται να εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Επικαλείται το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου.

Αποφασισμένος να αποφύγει την έκθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής όπου έχει κληθεί σε ακρόαση είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ο οποίος δεν σκοπεύει αύριο να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Αντί να εμφανιστεί στη Βουλή, ο κ. Τζαβέλλας επιλέγει να αποστείλει επιστολή στην οποία, επικαλούμενος τις διατάξεις του Συντάγματος και τη νομολογία του Αρείου Πάγου θα αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην επιστολή του ο κ. Τζαβέλλας θα υποστηρίξει πως , «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου», όπως ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, με βάση και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα ισχυριστεί πως με βάση το Σύνταγμα, τη διάκριση των εξουσιών αλλά και τη νομολογία (π.χ. αποφάσεις της Ολομέλειας επί των ημερών του Ι. Τέντε), δεν μπορεί να προσέλθει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά, σύμφωνα με τον κ. Τζαβέλλα που ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός τηρεί τέτοια στάση. Αναλόγως είχε πράξει το Ανώτατο Δικαστήριο και στις 2/8/2024 όταν είχε ζητηθεί η κλήση της τότε εισαγγελέως ΑΠ Γεωργίας Αδειλίνη και του αντεισαγγελέα Αχ. Ζήση για την υπόθεση των υποκλοπών.

Με το ίδιο σκεπτικό είχε απορριφθεί αίτημα στις αρχές Ιανουαρίου 2024, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου, καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του δικαστηρίου και προέδρου του Πειθαρχικού Ελ. Φραγκάκη, όσο και της Αντεισαγγελέως Ευδ. Πούλου που διενήργησε την έρευνα.