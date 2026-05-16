Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προωθεί ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας, στενά συνδεδεμένο –όπως αναφέρει– με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τη στρατιωτικοποίηση και μια επικοινωνιακή στρατηγική γύρω από το αφήγημα της «Ελλάδας 2030».

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανιστεί ως «ηγέτης του μέλλοντος», παρουσιάζοντας ένα όραμα βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, τις startups, τα drones και τους υπερυπολογιστές, την ώρα –όπως σημειώνει– που η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα όπως η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και οι υποθέσεις διαφθοράς και υποκλοπών.

Αναλυτικά:

«Η σημερινή παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης: ένα υπερσυγκεντρωτικό «επιτελικό κράτος», στενά δεμένο με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τη στρατιωτικοποίηση και επικοινωνιακή προπαγάνδα περί «Ελλάδας 2030».

Την ώρα που η κοινωνία ασφυκτιά από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τα διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς και υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως «ηγέτης του μέλλοντος», μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, startups, drones και υπερυπολογιστές. Λες και δε κυβερνάει αυτός 7 χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος επανέφερε το αφήγημα περί «πολέμου με το βαθύ κράτος», την ίδια στιγμή που το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η επιλογή του να συνδέσει ανοιχτά την τεχνητή νοημοσύνη με την αμυντική βιομηχανία, τα drones και τη στρατιωτική οικονομία, περιγράφοντας ένα μοντέλο όπου το κράτος λειτουργεί ως επιταχυντής ιδιωτικών συμφερόντων και πολεμικών σχεδιασμών.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αντίληψη μιας διακυβέρνησης μέσω data, αλγορίθμων και «συμβούλων τεχνητής νοημοσύνης» σε κάθε υπουργείο.

Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να είναι μια χώρα:

-με πανάκριβα ενοίκια και επισφαλή εργασία,

-με ιδιωτικοποιημένες δημόσιες λειτουργίες,

-με υποκλοπές και μηχανισμούς προπαγάνδας,

-με νεολαία χωρίς προοπτική,

-με τεχνολογία χωρίς δημοκρατικό έλεγχο.

Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα για την Ελλάδα του μέλλοντος».