Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πάνελ για την Τεχνητή νοημοσύνη τόνισε ότι θα αποτελέσει προτεραιότητα για τη ΝΔ για την επόμενη 4ετία και έθεσε εμμέσως εκ νέου το δίλημμα της κάλπης που σχετίζεται με το ποια δύναμη μπορεί να εμπιστευτούν οι πολίτες: «οι πολίτες ξέρουν ποιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στις επόμενες εκλογές. Θα εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία».

«Κρατάμε από τις παραδόσεις μας και τις αξίες μας όσα αξίζουν αλλά ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και τα αιτήματα των καιρών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στο πρόβλημα της στέγης, λέγοντας ότι είναι ένα θέμα που θα αποτελέσει προτεραιότητα για τη ΝΔ τα επόμενα χρόνια τονίζοντας όμως το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

«Εμείς είμαστε φιλελεύθερο κόμμα. Αν πιστεύει κανείς ότι το κράτος θα λειτουργήσει μόνο του χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σκέφτεται με τη λογική προηγούμενου αιώνα» δήλωσε, κάνοντας σαφές ότι το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι η προσφορά δημόσιας γης με το δικαίωμα αντιπαροχής με το οποίο το κράτος θα κρατά ένα κομμάτι κοινωνικού αποθέματος για κοινωνική κατοικία.