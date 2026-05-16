Ζήτησε «να διαμορφώσουμε μια μεγάλη, πλατιά συμμαχία κοινής λογικής».

Παρέμβαση του Αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη με αιχμές, με πολλαπλούς αποδέκτες και ενωτικά χαρακτηριστικά για την όλη ΝΔ.

Μετά τις αναφορές μεταξύ άλλων στον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Μεΐμαράκη, επεσήμανε ότι τα στελέχη της ΝΔ πρέπει να προστατεύουν το ήθος της παράταξης και να μην ξεχνούν ότι υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό της.

«ΝΔ είναι ο Κώστας Καραμανλής που είπε το περήφανο όχι στο Βουκουρέστι. ΝΔ είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνουμε στο ευρώ. Και ΝΔ είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που το ταραγμένο καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. ΝΔ είναι η παράταξη που εκφράζει τον πατριωτισμό της ευθύνης, αυτό ήταν η ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό είναι σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Και συνέχισε: «Υποχρέωση μας να μην αφήσουμε το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα. Πρέπει να προστατεύουμε όλοι μας το ήθος αυτής της μεγάλης παράταξης. Η ΝΔ ξεκίνησε πριν από εμάς. Και είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ότι υπηρετούμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας».

«Για να είναι η ΝΔ ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπείρωση. Υπηρετώ την παράταξη από 18 χρονών, δεν περισσεύει κανείς από αυτή την παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι συστατικό στοιχείο των κομμάτων, αλλά δεν υπάρχει χώρος για μικροεγωισμούς. Πιστεύω στο «εμείς» και είμαι βέβαιος ότι πιστεύετε στην πλατιά ΝΔ. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια μεγάλη, πλατιά συμμαχία κοινής λογικής» κατέληξε στην παρέμβασή του.