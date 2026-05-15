Νέα τραγωδία με πτώση νεαρής γυναίκας από πολυκατοικία.

Μία νεαρή γυναίκα ηλικία περίπου 25 ετών έπεσε στον ακάλυπτο χώρο από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε πολικατοικία επί της οδού Καλλιρόης. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο «Τζάνειο», χωρίς τις ασιθήσεις της.

Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ο θάνατός της καθώς η νεαρή φέρεται να πέθανε ακαριαία στο σημείο της πτώσης. Οι συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν άγνωστες.

Από τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και οι πρώτες ενδείξεις κλίνουν προς την αυτοχειρία.