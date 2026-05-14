Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατάφερε ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, προχωρώντας στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά, με την εκτιμώμενη αξία του φορτίου να ξεπερνά τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) σε συνεργασία με τους ελεγκτές του 1ου Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΤΕΚ) Πειραιά, έπειτα από αξιοποίηση εξειδικευμένης ανάλυσης κινδύνου. Οι αρχές εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο που είχε φτάσει στον Πειραιά από το Εκουαδόρ και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 40 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 46 κιλών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο φορτίο θα απέφερε στους διακινητές οικονομικό όφελος άνω των 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι έρευνες αποκάλυψαν ακόμη μία φορά τη μεθοδολογία που ακολουθούν διεθνή κυκλώματα για τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω της Ελλάδας από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η έρευνα των ΔΕΟΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα διακίνησης.