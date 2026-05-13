Συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης από τις αρχές της Κένυας, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δημήτρης Πατέλης.

Ο καθηγητής συνελήφθη μαζί με 19 ακόμα ακτιβιστές, την Τρίτη 12 Μαΐου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά της γαλλικής νεοαποικιοκρατίας στο Ναϊρόμπι.

Σύμφωνα με τον «Αγώνα της Κρήτης» η διαδήλωση ήταν μέρος του προγράμματος του συνεδρίου «Αντιιμπεριαλισμός και Αντιφασισμός στην Αφρική», που διοργάνωσε το WAP σε απάντηση στη Σύνοδο Κορυφής «Africa Forward», η οποία διοργανώθηκε από τη Γαλλία.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η πορεία ήταν ειρηνική αλλά οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της Κένυας έκαναν χρήση δακρυγόνων και συνέλαβαν βίαια μέλη της διεθνούς αντιπροσωπείας, ενώ κατάσχεσε και τις κάμερες των δημοσιογράφων. Στη συνέχεια σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στη διαδήλωση, η αστυνομία διέγραψε φωτογραφίες.

Μεταξύ των συλληφθέντων, εκτός από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου της Κρήτης, ήταν οι Lee Sang-hun, πρώην πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας, ο Joti Brar, πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας (Μαρξιστικού-Λενινιστικού) και ο Song Danbee, διευθυντής του Διεθνούς Τμήματος του Λαϊκού Κόμματος Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας.

«Η φιλοϊμπεριαλιστική κυβέρνηση του William Ruto, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει την Κένυα δέσμια στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα ενάντια στη βούληση του Κενυατικού λαού, αντιμετωπίζει μεγαλειώδες κίνημα αντίστασης ενάντια στην νεοαποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό που καταληστεύουν τον πλούτο του λαού της Κένυας και των λαών της Αφρικής», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Επαναστατική Ενοποίηση, ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους.

