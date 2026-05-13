Ορατός ο κίνδυνο στην Ν.Δ. να μην μπορεί καν να προκηρύξει δεύτερο εκλογικό γύρο.

Τον κίνδυνο της α΄ κάλπης βλέπει το Μαξίμου και προσπαθεί να βρει τρόπο να τον αποφύγει.

Οι δημόσιες αναφορές κυβερνητικών στελεχών αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού για διπλές εκλογές έχουν δημιουργήσει την πεποίθηση στο εκλογικό κοινό ότι στις πρώτες κάλπες μπορούν να ψηφίσουν ελεύθερα με κριτήριο περισσότερο την διαμαρτυρία και λιγότερο την κυβερνητική «σταθερότητα».

Πεποίθηση που δημιουργεί τον ορατό κίνδυνο στην Ν.Δ. να μην μπορεί καν να προκηρύξει δεύτερο εκλογικό γύρο.

Αν, για παράδειγμα, τα ποσοστά της απέχουν δέκα και πλέον μονάδες από την αυτοδυναμία. Δηλαδή κινούνται κάτω του 27-28%. Και με το δεύτερο κόμμα να προσεγγίζει το 20%. Με τις περισσότερες πιθανότητες σε μια τέτοια περίπτωση να υπάρξουν πιέσεις για σχηματισμό κυβέρνησης από τον α΄γύρο.

Λ.Ι