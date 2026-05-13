«Το καραβάνι προχωρά και ας αλυχτούν τα σκυλιά».

Βρισκόμαστε στην αφετηρία της προεκλογικής περιόδου, αν δεν είμαστε ήδη στα πρώτα χιλιόμετρα.

Η κυβέρνηση πνιγμένη στα σκάνδαλα αναζητά σανίδα σωτηρίας. Ανακαλύπτει στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα τον τρόμο των τραπεζών, και τα «πετσωμένα ΜΜΕ», μας θυμίζουν με ντοκιμαντέρ ότι η περιπέτεια της χώρας ξεκίνησε το 2015. Ξεχνάνε να μας πουν, ποιες πολιτικές μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, ποιοι ευθύνονται, και τσακώνονται με την αλήθεια και την λογική στην προσπάθειά τους να κάνουν το μαύρο άσπρο.

Αδιαφορούν για την κοινωνική πλειοψηφία που δοκιμάζεται με την ακρίβεια, μοιράζοντας καθρεφτάκια στους ιθαγενείς, και οδηγούν την χώρα σε νέες περιπέτειες. Διαλύουν το κοινωνικό κράτος,και κακοποιούν τους θεσμούς.

Η Λευκάδα κείται εκτός χωρικών υδάτων, γιατί αυτό βολεύει τη πολιτική του πρόθυμου και δεδομένου συμμάχου που πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση.

Όλες οι μετρήσεις της κοινής γνώμης διαπιστώνουν ότι το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης και ότι οι υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης αδυνατούν να συγκροτήσουν αντίπαλο πολιτικό σχέδιο.

Θεωρώ λογικό να αντιτείνει κάποιος ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο και ισχυρίζεται ότι βγήκε ενισχυμένο και ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την μεγάλη πρόκληση. Θα θυμίσω ότι τα μεγάλα επίδικα του συνεδρίου ήταν ο αποκλεισμός της συνεργασίας με την Ν.Δ και η ενιαία έκφραση στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Και στα δύο, η εικόνα θόλωσε την επαύριο. Η αίρεση που έθεσε ο Τάσος Γιαννίτσης για τις συνεργασίες, και η θετική άποψη του Χάρη Δούκα για την συμφωνία των Πρεσπών, όταν το ΠΑΣΟΚ επιμένει πεισματικά να αρνείται το προφανές, το καταδεικνύει. Φυσικά και ο «διμέτωπος» που έχει υιοθετήσει εσχάτως νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη ρίχνει.

Άσχετα από τις μετρήσεις, που ορισμένοι ενδεχομένως να τις θεωρούν «πειραγμένες», στο τέλος της ημέρας, τα «ταμείο» θα γίνει σε άλλο επίπεδο.

Στις απαντήσεις που δίνουν στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα τα αντίπαλα πολιτικά σχέδια, και ποιοι θα τις πραγματώσουν.

Κόμματα και ηγεσίες που έχουν χάσει την επαφή με τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα, και «κάθονται» στα περασμένα μεγαλεία, ή αυτοί που «διαβάζουν» τις στιγμές, μαθαίνουν από τα λάθη τους, και αποδεδειγμένα μπορούν να αναμετρηθούν με τις παθογένειες και τις δυσκολίες.

Το ταξίδι της «ΙΘΑΚΗΣ» έφερε στο προσκήνιο νέα δυναμικά ακροατήρια και η νέα γενιά αγκαλιάζει την προσπάθεια ανασύνθεσης της Αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα.

Μαζί με την εμπειρία των παλιών και δοκιμασμένων, θα φέρουν την πολιτική ανατροπή.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι γιατρός)