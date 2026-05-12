Αντιπολίτευση για… τρίχες από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Οι περισσότεροι έμαθαν το όνομά της όταν η Βάσια Αναστασίου δήλωσε πως είναι… έναν θάνατο μακριά από τη βουλευτική έδρα. Τώρα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να γίνει ξανά viral, κάνοντας «αντιπολίτευση» για τρίχες, σχολιάζοντας τα μαλλιά του Αλέξη Τσίπρα.

Καλεσμένη σε εκπομπή του Kontra24, η Βάσια Αναστασίου κλήθηκε να σχολιάσει την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι. Το πρώτο σχόλιό της άφησε άφωνο το υπόλοιπο πάνελ.

«Αρχικά, να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κάνα δυο φορές, έχει βάψει το μαλλί κι είναι αρκετά έντονη η μπογιά…», είπε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μετά επιχείρησε να επιστρέψει στην πολιτική, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έπιασε στο στόμα του την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά για ψηφοθηρικούς λόγους».

«Μη μιλάτε έτσι (…) Δεν είναι εκφράσεις αυτές τώρα», της είπε ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ κάποια στιγμής της… υπενθύμισε «τον κ. Γαϊτάνη πρέπει να αντιπολιτευτείτε… είναι απίστευτο», αναφερόμενος στο στέλεχος της ΝΔ που ήταν στο ίδιο πάνελ, αλλά μάταια...

Υπενθυμίζεται ότι η Βάσια Αναστασίου είναι εκείνη που, ως αναπληρώτρια βουλευτής στην ανατολική Αττική, είχε δηλώσει «είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα», κάνοντας τον Μανώλη Χριστοδουλάκη να της απαντήσει μέσω των social media «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το απόσπασμα στο 1:02:40 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=O_Ge_q8tIKY&list=PLTGBRM2yiVC6JIVrnW45fR8rn5o2YIApB}