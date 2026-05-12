«Ακατάληπτα και αντιφατικά» χαρακτηρίζει ο Στράτος Φαναράς τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις.

Με πέντε σημεία και ένα υστερόγραφο, μέσω ανάρτησης σε αιχμηρό ύφος, απαντά ο Στράτος Φαναράς σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, για τις δημοσκοπήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis κάνει λόγο για επιθέσεις στις δημοσκοπήσεις από ένα «διευρυμένο κύκλο» στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με «σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων». Αφορμή για την ανάρτησή του, οι αντιδράσεις για τη νέα μέτρηση της ALCO.

Στην απάντησή του, ο Στράτος Φαναράς αναφέρεται στην εκτίμηση ψήφου και την αναγωγή των δημοδκοπήσεων και μεταξύ άλλων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αγωγών. «Ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου. Το ότι γλίτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον», γράφει.

«Άντε και καλά μυαλά», καταλήγει ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis και στο υστερόγραφο σχολιάζει: «Η έννοια ασφαλής εκτίμηση που χρησιμοποιείτε δεν υπάρχει φίλοι μου ούτε στον λόγο, ούτε στη στατιστική, ελληνικά χρειάζεται όχι μαθηματικά».

Η ανάρτηση του Στράτου Φαναρά για τις δημοσκοπήσεις

Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις από ένα διευρυνόμενο κύκλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις μέσα από σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων.

Το τελευταίο τους επιχείρημα είναι ότι η εταιρεία ΑΛΚΟ του συμπαθέστατου Κώστα Παναγόπουλου δεν κάνει αναγωγή «γιατί δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για την τελική κατανομή». Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν πως έχουν τα θέματα εν συντομία.

1. Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό. Είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν Απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου. Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον.

2. Εκτίμηση ψήφου και αναγωγή ψήφου γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων εταιρειών ερευνών γιατί θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα «μαγικά» των δημοσκόπων. Γιατί εκτός από τα πρωταρχικά ερωτήματα (πχ. Ποιος προηγείται) η πρόθεση ψήφου δεν μπορεί να απαντήσει σε άλλα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη. Για παράδειγμα η πρόθεση ψήφου λέει ότι η ΝΔ προηγείται πχ. με 11% δε λέει όμως αν με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία. Δεν ενδιαφέρει να απαντήσουμε σε αυτό; Προφανώς και ενδιαφέρει. Υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσουμε στο ερώτημα; Όχι.

3. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πώς απαντάμε στο ερώτημα ποια είναι η πιθανότητα κόμματα που κινούνται σε χαμηλά επίπεδα να ξεπεράσουν το 3% και να βρεθούν στη βουλή άρα να επηρεάσουν τους συνολικούς συσχετισμούς του κοινοβουλίου; Πάλι ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι η αναγωγή. Ούτε αυτό ενδιαφέρει τους κυρίους; Πολύ καλά αλλά κάποιους τους ενδιαφέρει.

4. Και για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%; Τους αρέσει αυτό το ποσοστό; Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο; Είναι το ΠΑΣΟΚ τώρα πάνω ή κάτω από την προηγούμενη επίδοση του; Είναι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σε δυναμική ανόδου, σε στασιμότητα ή σε τάση καθόδου συγκριτικά με την προηγούμενη επίδοση του; Πως απαντούν; Δεν τους ενδιαφέρει το ερώτημα; Τι να πεις;

5. Θα μπορούσα να συνεχίσω με σειρά ακόμα επιχειρημάτων. Αλλά είχα πει ότι με υβριστές δεν ανοίγω διάλογο και δυστυχώς ήδη το έκανα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το εξής τελευταίο. Την ημέρα των εκλογών τι νομίζετε ότι δημοσιεύουμε όταν κλείνουν οι κάλπες; Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου. Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ ας ρωτήσουν τον φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο.

Αντε και καλά μυαλά.

Υγ. Ξέχασα! Η έννοια ασφαλής εκτίμηση που χρησιμοποιείτε δεν υπάρχει φίλοι μου ούτε στο λόγο ούτε στη στατιστική ελληνικά χρειάζεται όχι μαθηματικά.

