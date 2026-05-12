Περισσότερα από 10,3 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 12ης Μαΐου, η οποία πραγματοποιήθηκε.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 5, 12, 18, 28 και Τζόκερ το 6.
Ούτε η αποψινή κλήρωση ανέδειξε μεγάλο νικητή, καθώς σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 27 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση, την Πέμπτη (14/5), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 10,8 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=Z9zW_XXrR6s}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)