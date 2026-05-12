Η ανάγκη του Τραμπ για μια νίκη στην εξωτερική πολιτική και τα ανταλλάγματα για την Κίνα.

Εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, περισσότερο έχει ο Ντόναλντ Τραμπ ανάγκη την Κίνα, παρά το αντίστροφο. Γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται μία νίκη, λένε αναλυτές, ενόψει της συνάντησης του ηγέτη των ΗΠΑ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν τον ρώτησαν αν θα χρειαστεί παρέμβαση του Σι Τζινπίνγκ για τον πόλεμο, απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια με το Ιράν. Θα νικήσουμε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2054260851369038136}

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στις 14- 15 Μαΐου, για πρώτη φορά μετά την παύση του εμπορικού πολέμου, τον περασμένο Οκτώβριο. Πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ προέβλεπε ότι οι υψηλοί δασμοί θα «υπέτασσαν» τον βασικό οικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ. Τώρα, ταξιδεύει στις ΗΠΑ με αυτή την προσδοκία να έχει πληγεί από δικαστικές αποφάσεις, έχοντας περιορίσει τους στόχους του σε λίγες συμφωνίες για τα φασόλια, το βοδινό κρέας και τα αεροσκάφη της Boeing και έχοντας ζητήσει τη συνδρομή της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν, επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές. Οι περιορισμένες προσδοκίες για τις συναντήσεις με τον Σι υπογραμμίζουν το πώς η πομπώδης προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου απέτυχαν να δώσουν πλεονέκτημα ενόψει των συνομιλιών, συμπληρώνουν.

Ο Τραμπ «κατά κάποιο τρόπο χρειάζεται την Κίνα περισσότερο από ό,τι τον χρειάζεται εκείνη», επισημαίνει ο Αλεχάντρο Ρέγιες, καθηγητής που ειδικεύεται στην εξωτερική πολιτική της Κίνας, στο πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. «Χρειάζεται ένα είδος νίκης στην εξωτερική πολιτική: μια νίκη που να δείχνει ότι επιδιώκει να διασφαλίσει τη σταθερότητα στον κόσμο και ότι δεν διαταράσσει απλώς την παγκόσμια πολιτική», συμπληρώνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/FoxNews/status/2054267594215997829}

Από την τελευταία, σύντομη, συνάντησή τους σε αεροπορική βάση της Νότιας Κορέας, όταν ο Τραμπ ανέστειλε τους τριψήφιους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και ο Σι απέφυγε να μπλοκάρει τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γαιών, το Πεκίνο έχει βελτιώσει αθόρυβα τα «εργαλεία» άσκησης οικονομικής πίεσης με στόχο την Ουάσινγκτον, σημειώνει το Reuters. Στο μεταξύ, ο Τραμπ ήταν απασχολημένος με τον «πόλεμο» σε αποφάσεις των αμερικανικών δικαστηρίων εναντίον των δασμών του και με τον πόλεμο στο Ιράν, που έχει ρίξει το ποσοστό δημοτικότητάς του, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα της συνόδου των δύο ηγετών ανέρχονται σε μια χούφτα συμφωνίες και μηχανισμούς για τη διαχείριση του μελλοντικού εμπορίου. Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφές αν θα συμφωνήσουν καν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία, λένε αξιωματούχοι που ενεπλάκησαν στον σχεδιασμό των συναντήσεων.

Μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα, ο ελληνικής καταγωγής σύμβουλος Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος, όπως και ο γιος του ηγέτη των ΗΠΑ, Έρικ Τραμπ. Εξάλλου, στο Πεκίνο μαζί με τον Τραμπ θα βρεθούν CEO κολοσσών, ανάμεσά τους ο Ίλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ, αν και η επιχειρηματική αντιπροσωπεία είναι μικρότερη από εκείνη της προηγούμενης επίσκεψής του στην κινεζική πρωτεύουσα, το 2017.

Πέρα από το εμπόριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Σι για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και για τον φυλακισμένο μεγιστάνα Τζίμι Λάι. «Επί χρόνια, με τους προηγούμενους προέδρους μας, μας εκμεταλλεύονταν και τώρα τα πάμε υπέροχα με την Κίνα. Τον σέβομαι πολύ και ελπίζω ότι με σέβεται», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Κινέζο ομόλογό του.

Το «αντάλλαγμα» που θέλει η Κίνα

Ο Τραμπ θέλει να πείσει η Κίνα το Ιράν να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου. Το Πεκίνο διατηρεί σχέσεις με την Τεχεράνη και παραμένει μεγάλος καταναλωτής του πετρελαίου που εξάγει.

Παρότι η Κίνα θα ήθελε να δει ένα αποτέλεσμα που θα αποδυναμώσει την αμερικανική ισχύ, δεν είναι άτρωτη στο οικονομικό κόστος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ματ Πότιντζερ, που διετέλεσε αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως, σημειώνει το Reuters, το Πεκίνο θα θέλει αντάλλαγμα και στην κορυφή της ατζέντας του Σι είναι η Ταϊβάν. Ενώ κάποιοι φοβούνται ένα παζάρι που θα ενθάρρυνε την Κίνα να καταλάβει διά της βίας την Ταϊβάν, ακόμα και μια μικρή διαφοροποίηση στη ρητορική της Ουάσινγκτον θα προκαλούσε ανησυχία σχετικά με τη δέσμευση του σημαντικότερου υποστηρικτή της Ταϊπέι, κάτι που θα είχε αντίκτυπο και σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία.

Ο Τραμπ θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι «δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία, ούτε θα προβεί σε ενέργειες που ενθαρρύνουν μια αποσχιστική πολιτική ατζέντα», αναφέρει ο Γου Σινμπό, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Fudan της Σαγκάης, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής στο υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Επίσης, το Πεκίνο θέλει να δεσμευτεί η κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν θα προχωρήσει μελλοντικά σε εμπορικά αντίποινα, όπως οι έλεγχοι στις εξαγωγές τεχνολογίας, όπως και ότι θα καταργήσει τους υπάρχοντες περιορισμούς στον εξοπλισμό κατασκευής τσιπ και στα προηγμένα τσιπ μνήμης, ανέφεραν άνθρωποι που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Η διατήρηση σταθερών σχέσεων και η παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο θα μπορούσε να είναι αρκετά προκειμένου να αξιώσει μια νίκη ο Τραμπ. Με αυτό το δεδομένο, το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι «μια επιφανειακή εκεχειρία, που θα είναι σε μεγάλο βαθμό προς όφελος της Κίνας», κρίνει ο Σκοτ Κένεντι του Center for Strategic ​and International Studies.

Με πληροφορίες από Reuters