Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Ίλον Μασκ και τον Τιμ Κουκ της Apple να συνοδεύσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανάμεσα στα πρόσωπα που έλαβαν πρόσκληση για να συμμετάσχουν στην αποστολή του Τραμπ για τη Σύνοδό του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, είνια ακόμα ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs ⁠Group, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta Platform.

Η ομάδα των περισσότερων από 12 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων θα ακολουθήσει τον Τραμπ σε μια επίσκεψη η οποία, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει, θα «ξεκλειδώσει» μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το Πεκίνο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η επίσημη επίσκεψη του Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου.