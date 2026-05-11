Ένοπλος που κρατούσε όμηρο οδηγό ταξί άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών στην Τουρκία, πριν αφοπλιστεί από τον ίδιο τον οδηγό έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους της πόλης.

Μία απίστευτη ομηρία η οποία εξελίχθηκε σε καταδίωξη έλαβε χώρα στην πόλη Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, όταν ένα ζευγάρι κράτησε όμηρο υπό την απειλή όπλου οδηγό ταξί και στη συνέχεια αποπειράθηκαν να διαφύγουν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί και με την απειλή καραμπίνας ανάγκασαν τον οδηγό να συνεχίσει την πορεία του. Η αστυνομία καταδίωξε το ταξί, με τον άνδρα να πυροβολεί εναντίον τους.

Και ενώ φαινόταν πως οι δράστες είχαν τον οδηγό υπό τον έλεγχο τους, όταν η αστυνομία περικύκλωσε το ταξί, εκείνος κατάφερε να τον αφοπλίσει έπειτα από πάλη μέσα στο όχημα. Ενώ οδηγός και δράστης συνέχισαν να παλεύουν, οι αστυνομικοί άνοιξαν τις πόρτες του ταξί και συνέλαβαν το ζευγάρι.

Από το περιστατικό ο οδηγός του ταξί υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ τα όσα διαδραματίστηκαν καταγράφησαν από κάμερα εντός του οχήματος.

