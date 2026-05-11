Εκτοξεύτηκε η μηχανή μετά το τροχαίο στο Βανκούβερ.

Η εικόνα έπειτα από τροχαίο που συνέβη στο Βανκούβερ προκαλεί απορίες. Πώς κατέληξε να κρέμεται από φανάρι μια μηχανή; Και πώς απέφυγε τα χειρότερα ο αναβάτης της.

Σε διασταύρωση του Βανκούβερ, μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η μηχανή κατέληξε να κρέμεται από το φανάρι, αρκετά μέτρα πάνω από το οδόστρωμα.

Ο αναβάτης του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του και νοσηλεύεται. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία που εκτιμά πως η ταχύτητα διαδραμάτισε ρόλο σε αυτό το τροχαίο.

