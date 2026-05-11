Ο 70χρονος έπεσε με μηχανή enduro στο μονοπάτι της Ελάτης, στο Ζαγόρι.

Επιχείρηση διάσωσης ενός 70χρονου Αυστριακού στήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/05) στην Ελάτη Ζαγορίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ο 70χρονος συμμετείχε σε ομάδα περίπου δέκα αναβατών enduro. Το ατύχημα συνέβη στις 18:00 ενώ βρισκόντουσαν σε δύσβατο μονοπάτι της περιοχής, με τους υπόλοιπους αναβάτες να αντιλαμβάνονται την κατάσταση και να καλούν άμεσα σε βοήθεια.

Άμεσα ξεκίνησαν η επιχείρηση για την διάσωση του 70χρονου, στην οποία συμμετείχαν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα συνέδραμαν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ.

Λίγο μετά τις 20:00 οι διασώστες, καθώς και γιατρός, προσέγγισαν τον τραυματία και αφού τον ανέσυραν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων με πολλαπλά τραύματα.