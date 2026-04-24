Στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης, 23/04, αστυνομικοί στα Ιωάννινα, ο οποίος βρέθηκε να οπλοφορεί με σουγιά στο κέντρο της πόλης εν μέσω σχολικής εκδρομής.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε καταγγελία για έναν ανήλικο ο οποίος έφερε αιχμηρό αντικείμενο και περνούσε μπροστά από τον κόσμο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του σουγιάς 16 εκατοστών.

Ο ανήλικος είναι μαθητής σε σχολείο του νομού Μαγνησίας. Τη δικογραφία για το περιστατικό ανέλαβε το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, με τον 15χρονο να οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.