Μέχρι στιγμής εξιχνιάστικαν επτά υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων.

Χειροπέδες σε δύο ανηλίκους, 16 και 17 ετών, πέρασαν τα ξημερώματα της 19ης Απριλίου στα Νότια Προάστια αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για κλοπές και ληστείες σε περίπτερα και πρατήρια καυσίμων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί στον Άγιο Δημήτριο από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και, όταν κλήθηκαν σε έλεγχο, επιχείρησαν να διαφύγουν, απορρίπτοντας κράνη και κουκούλα τύπου full-face. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και κατά την ακινητοποίησή τους ο 17χρονος προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χαντζάρα, μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους. Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε πιστόλι τύπου ρέπλικα που είχαν απορρίψει, καθώς και δίκυκλο όχημα που χρησιμοποιούσαν, το οποίο είχε κλαπεί έναν μήνα νωρίτερα από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Ο τρόπος δράσης των ανηλίκων

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο ανήλικοι, τουλάχιστον από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε βάρος πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων. Δρούσαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, χρησιμοποιώντας δίκυκλο, με τον 16χρονο να εισέρχεται στα καταστήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και υπό την απειλή όπλου ή μαχαιριού να αφαιρεί χρηματικά ποσά, ενώ ο 17χρονος λειτουργούσε ως συνεργός, επιτηρώντας τον χώρο και διευκολύνοντας τη διαφυγή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, αλυσοπρίονο, πλαστικό περίστροφο, σφυρί, δύο κατσαβίδια, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι ληστείες και μία κλοπή σε περιοχές της Ηλιούπολης, του Ελληνικού και της Αργυρούπολης.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστείες, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, οι γονείς τους κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.