Υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ διαπίστωσαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες.

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς του Ασπροπύργου, στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας στην περιοχή. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου με τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και τη συνδρομή συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΥΔΑΠ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ για την επιτήρηση της περιοχής χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone). Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά έντεκα άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ανάμεσα στους συλληφθέντες βρισκόταν και άτομο που καταζητούνταν από τις Αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση 30 παραβάσεων του ΚΟΚ, οι οποίες αφορούσαν κυρίως οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και επτά άδειες οδήγησης.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν τις παράνομες συνδέσεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ εντόπισε και αποξήλωσε καλώδια συνολικού μήκους 4.420 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες ηλεκτροδοτήσεις κατοικιών και εγκαταστάσεων. Οι παράνομες αυτές συνδέσεις αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα, καθώς προκαλούν σοβαρές οικονομικές απώλειες αλλά και κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

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Την ίδια στιγμή, υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ διαπίστωσαν δύο περιπτώσεις υδροκλοπής σε κατοικίες της περιοχής, γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή των σχετικών παραβάσεων. Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας θα συνεχιστούν, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση φαινομένων που επιβαρύνουν τόσο την κοινωνία όσο και τις δημόσιες υποδομές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή των συλληφθέντων σε άλλες παράνομες δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη.