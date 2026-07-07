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Κίνηση που για πολλούς δείχνει ηττοπάθεια...

Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε η απόφαση του Μιχάλη Τζελέπη να αποσυρθεί από υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες.

Και λέμε έκπληξη γιατί έως τώρα ο Μ. Τζελέπης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μέχρι τώρα προωθούσε με ενθουσιασμό την υποψηφιότητά του!

Πηγές στις Σέρρες κάνουν λόγο για ηττοπάθεια καθώς τα ποσοστά δεν είναι αυτά που αναμενόταν, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις.

Η δήλωση «απόσυρσης» του Μιχάλη Τζελέπη έχει ως εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

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Μια διαδρομή ολοκληρώνεται. Η σχέση μας συνεχίζεται.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή και την πολιτική που καλείσαι να κοιτάξεις πίσω με ευγνωμοσύνη.

Μετά από εννέα εκλογικές αναμετρήσεις και δύο κοινοβουλευτικές θητείες, αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να μην είμαι υποψήφιος.

Η πολιτική υπήρξε για μένα σχέση εμπιστοσύνης, ευθύνης και καθημερινού αγώνα.

Ξεχωριστό κεφάλαιο υπήρξε η ενασχόλησή μου με τον πρωτογενή τομέα και το συνεταιριστικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, αφήνοντας μια εθνική συλλογική προσφορά.

Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος της πολιτικής μου διαδρομής. Δεν ολοκληρώνεται, όμως, η παρουσία και η συμμετοχή μου.

Από τη θέση μου ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ως ενεργός πολίτης, θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή, με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον για την κοινωνία και την πατρίδα.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσοι συμπορεύτηκαν μαζί μου σε αυτή τη διαδρομή: την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, τους φίλους, τους ανθρώπους της παράταξης, αλλά πάνω απ’ όλα τους πολίτες που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε υπάρξει χωρίς εσάς.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.»