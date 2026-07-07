Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για την υποβολή των ναυλοσυμφώνων.

Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των ναυλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας e-Ναυλοσύμφωνο, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο.

Με την εγκύκλιο Ε.2033/2026, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς τις διαχειρίστριες εταιρείες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των ναυλοσυμφώνων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, κατά την υποβολή των Τελωνειακών Παραστατικών, είτε πρόκειται για ΕΔΕ Εξαγωγής είτε για ΔΕΦΚ, θα πρέπει να δηλώνεται ο μοναδικός αριθμός εγγραφής που αποδίδεται από την εφαρμογή e-Ναυλοσύμφωνο. Ο κωδικός 1115 αφορά την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης, ενώ ο κωδικός 1116 χρησιμοποιείται για μεμονωμένες κινήσεις επαγγελματικού πλοίου αναψυχής χωρίς επιβάτες.

ΑΑΔΕ: Τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων θα αντλούνται αυτόματα

Η νέα ψηφιακή διαδικασία αναμένεται να απλοποιήσει σημαντικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις τελωνειακές υπηρεσίες, καθώς καταργείται η υποχρέωση υποβολής έντυπου ναυλοσυμφώνου και κατάστασης επιβατών. Παράλληλα, τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων θα αντλούνται αυτόματα μέσω του μοναδικού αριθμού καταχώρισης, ενώ οι τελωνειακές αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, όπως τα στοιχεία του πλοίου, οι διαδρομές, τα συμβαλλόμενα μέρη και η κατάσταση των επιβαινόντων.

Επιπλέον, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης και διασταύρωσης δεδομένων αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος της επιχειρηματικότητας.