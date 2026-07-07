Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ κρίθηκε αναγκαία έπειτα από αιτήματα επιχειρήσεων και οικονομικών φορέων που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των τελωνειακών διαδικασιών λόγω της μη υποβολής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων του συστήματος AES.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES), επιχειρώντας να αντιμετωπίσει πρακτικά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του νέου ψηφιακού πλαισίου για τις εξαγωγές. Οι νέες οδηγίες θα ισχύσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορούν κυρίως τις εξαγωγές εμπορευμάτων που εγκαταλείπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση οδικώς μέσω των χερσαίων τελωνείων εξόδου της χώρας.

Η παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης κρίθηκε αναγκαία έπειτα από αιτήματα επιχειρήσεων και οικονομικών φορέων που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των τελωνειακών διαδικασιών λόγω της μη υποβολής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων του συστήματος AES.

Στην πράξη, όταν ένα φορτίο εξάγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα απαιτεί την υποβολή δύο ηλεκτρονικών μηνυμάτων: της γνωστοποίησης άφιξης στην έξοδο (ΙΕ507), η οποία επιβεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα έφτασαν στο τελωνείο εξόδου, και της γνωστοποίησης εξόδου (ΙΕ590), η οποία πιστοποιεί ότι τα προϊόντα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, αν τα μηνύματα αυτά δεν υποβάλλονταν από τον εξαγωγέα, τον μεταφορέα ή τον τελωνειακό αντιπρόσωπο, η εξαγωγή μπορούσε να παραμείνει εκκρεμής, ακόμη και αν τα εμπορεύματα είχαν ήδη φύγει από τη χώρα.

Με τη νέα εγκύκλιο, οι τελωνειακοί υπάλληλοι των χερσαίων τελωνείων εξόδου αποκτούν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν οι ίδιοι τα συγκεκριμένα μηνύματα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να μην «μπλοκάρουν» οι εξαγωγικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εισάγει μια νέα διαδικασία για τις περιπτώσεις ακυρωμένων ή εκκρεμών διασαφήσεων εξαγωγής. Εάν μια αρχική διασάφηση έχει ακυρωθεί μετά την παράδοση των εμπορευμάτων προς εξαγωγή, αλλά τα προϊόντα έχουν ήδη εξέλθει από την ΕΕ, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν νέα διασάφηση τύπου «R», συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εξόδου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εξαγωγές θα μπορούν να πιστοποιηθούν κανονικά, αποφεύγοντας προβλήματα που σχετίζονται με τη φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών και ιδίως με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.