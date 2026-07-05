Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τύποι των φορολογικών μηχανισμών βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης.

Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτόματων μηχανημάτων πώλησης παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο του 2015 και δίνει πρόσθετο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τύποι των φορολογικών μηχανισμών που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις συναλλαγές μέσω αυτόματων πωλητών βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη σε θέση να προχωρήσουν καθολικά στην εφαρμογή του νέου συστήματος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μεταβατική περίοδο έως το τέλος του επόμενου έτους.

Η ρύθμιση αφορά ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω αυτόματων μηχανημάτων. Ενδεικτικά, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών και τροφίμων, καθώς και μηχανήματα παροχής υπηρεσιών, όπως τα αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων ή ρούχων. Αντίθετα, η εξαίρεση δεν καλύπτει τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτόματων μηχανημάτων πώλησης υγρών καυσίμων, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο υφιστάμενο καθεστώς υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών.

Αυτόματοι πωλητές μέρχι τέλος 2026

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που διατηρεί δίκτυο αυτόματων πωλητών καφέ και σνακ σε σταθμούς, πανεπιστήμια ή νοσοκομεία δεν θα υποχρεωθεί να εγκαταστήσει άμεσα νέο τύπο φορολογικού μηχανισμού, αλλά θα έχει χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του 2026 για να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Παράλληλα, ένας επαγγελματίας που διαθέτει αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων με σύστημα πληρωμής μέσω μηχανήματος θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με το υφιστάμενο καθεστώς για ακόμη ενάμιση χρόνο.

Η απόφαση αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες είχαν εκφράσει προβληματισμό σχετικά με την ετοιμότητα της αγοράς και τη διαθεσιμότητα του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το επιπλέον χρονικό διάστημα θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων να προχωρήσουν ομαλά στην εφαρμογή των νέων φορολογικών υποχρεώσεων, αποφεύγοντας προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς.