Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για τον εκλιπόντα!

Ευθεία κριτική για τις κομματικές επιλογές του Στέφανου Μάνου ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για τον θάνατο του πρώην υπουργού!

«Γνώρισα τον Στέφανο Μάνο ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του. Διαπιστώνοντας από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του. Γι’ αυτό και συγκρατώ περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Ποιες ήταν οι πολιτικές επιλογές του Στέφανου Μάνου πέραν της Νέας Δημοκρατίας;

Συνεργασία επί του Γιώργου Παπανδρέου με το ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής των «Φιλελεύθερων» και της «Δράσης».

Φανταζόμαστε πως η συνεργασία του με το ΠΑΣΟΚ δεν τον ενόχλησε από τη στιγμή που τα μισά μέλη της κυβέρνησής του και ουκ ολίγοι συνεργάτες του υπήρξαν κορυφαία στελέχη του κόμματος αυτού!

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Β.Σκ.