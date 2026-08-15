Οι σημερινές ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Είναι ο φονικότερος απολογισμός ισραηλινών επιθέσεων από τις συμφωνίες του Ιουνίου που έφεραν κάποια ύφεση στην εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ απειλεί με τα κατάλληλα αντίποινα μετά τις φονικές ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο και κάλεσε την Βηρυτό να σταματήσει της «ταπεινωτικές» διαπραγματεύσεις που διεξάγει με το Ισραήλ από τον Απρίλιο.

«Ο ισραηλινός εχθρός πρέπει ν καταλάβει ότι οι επιθέσεις του (...) και οι απόπειρες επιβολής τετελεσμένου γεγονότος δεν μπορούν να συνεχισθούν και θα λάβουν την κατάλληλα απάντηση στο όνομα της υπεράσπισης του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Αφού υποστήριξε ότι οι σημερινές επιθέσεις είχαν ως στόχο «υποδομή» της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές ήταν απάντηση σε παραβίαση της εκεχειρίας εκ μέρους της Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε νωρίτερα ότι οι σημερινές φονικές ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου αποτελούν «ξεκάθαρο μήνυμα» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, εν όψει της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στην Ρώμη τον Σεπτέμβριο.

Καταγγέλλοντας ότι «μία ολόκληρη οικογένεια σκοτώθηκε στο χωριό Ανσαρ», ο Ζοζέφ Αούν καταδίκασε «την ισραηλινή επίθεση και τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας-πλαισίου και του διεθνούς δικαίου που προστατεύει τους αμάχους», που στέλνουν «ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την διαπραγματευτική διαδικασία», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την λιβανική προεδρία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κατήγγειλε τον θάνατο αμάχων και έκανε λόγο για κλιμάκωση.

Επιδρομή πραγματοποιήθηκε «από εχθρικά αεροσκάφη κατά κατοικίας» στην περιφέρεια του χωριού Ανσαρ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.