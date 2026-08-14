Ένταση στη Δυτική Όχθη, καθώς κάτοικοι καταγγέλλουν ότι ισραηλινοί έποικοι εμποδίζουν την πρόσβαση στα σπίτια τους για σχεδόν μία εβδομάδα

Ομάδα Ισραηλινών ακτιβιστών επιχείρησε την Παρασκευή (14/08) να μεταφέρει τρόφιμα σε παλαιστινιακές οικογένειες στην Κούσρα, στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου αρκετά σπίτια παραμένουν αποκλεισμένα από ισραηλινούς εποίκους εδώ και ημέρες.

Η κατάσταση στο χωριό παραμένει τεταμένη από την Κυριακή, όταν δεκάδες έποικοι άρχισαν να εμποδίζουν την πρόσβαση προς κατοικίες, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητά τους να προμηθευτούν τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά.

{https://x.com/IhabHassane/status/2088245140196372942}

Με σημαίες και προμήθειες προς τα αποκλεισμένα σπίτια

Οι ακτιβιστές κατευθύνθηκαν προς τις αποκλεισμένες κατοικίες, κρατώντας παλαιστινιακή σημαία και πανό με το μήνυμα «Δικαιοσύνη για όλους».

Οι προμήθειες τοποθετήθηκαν μπροστά από ένα από τα σπίτια, όπου είχαν αναπτυχθεί ισραηλινές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό.

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Οι στρατιώτες ανακοίνωσαν ότι θα ελέγξουν τα τρόφιμα πριν αυτά παραδοθούν στους κατοίκους. Από το μπαλκόνι του σπιτιού, οι οικογένειες παρακολουθούσαν την προσπάθεια των ακτιβιστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές εάν οι Παλαιστίνιοι κατάφεραν τελικά να παραλάβουν τις προμήθειες.

{https://x.com/DmodosCutter/status/2088250080776106312}

Νέα ένταση με τους εποίκους

Νωρίτερα, έποικοι είχαν στήσει ένα νέο αντίσκηνο κοντά σε μία από τις κατοικίες που βρίσκονται υπό αποκλεισμό. Η παρουσία τους προκάλεσε την άφιξη δύο στρατιωτικών οχημάτων στην περιοχή.

Το αντίσκηνο απομακρύνθηκε αργότερα, ενώ οι έποικοι δεν βρίσκονταν πλέον στο συγκεκριμένο σημείο.

{https://x.com/IhabHassane/status/2088249085803282810}

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην Κούσρα με στόχο, όπως υποστήριξε, την προστασία των κατοίκων και τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή.

Αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των εποίκων

Παράλληλα με την ένταση στην Κούσρα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να προετοιμάσει σχέδιο για τη μεταφορά στην αστυνομία των αρμοδιοτήτων που αφορούν την επιβολή της τάξης σε σχέση με τους εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Καθώς η Δυτική Όχθη αποτελεί κατεχόμενο έδαφος, τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες ασκεί σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Ο Κατς υποστήριξε ότι ο ρόλος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της παλαιστινιακής τρομοκρατίας, στην προστασία των συνόρων και στην άμυνα των ισραηλινών κοινοτήτων, ενώ η εφαρμογή της πολιτικής νομοθεσίας και η διατήρηση της δημόσιας τάξης θα πρέπει να περάσουν στην αστυνομία.

Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ενσωμάτωση ή προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ, μιας περιοχής που καταλήφθηκε από το Ισραήλ το 1967.

Πιέσεις από την Ουάσινγκτον στον Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, η υπόθεση της Κούσρα φαίνεται να έχει προκαλέσει και αμερικανικές αντιδράσεις.

Αμερικανός και Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσαν ότι στελέχη του Λευκού Οίκου πιέζουν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταδικάσει δημόσια τον αποκλεισμό των παλαιστινιακών κατοικιών.

{https://x.com/clashreport/status/2088233261382107280}

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουάσινγκτον άρχισε να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια όταν πληροφορήθηκε ότι μεταξύ των αποκλεισμένων κατοικιών βρίσκεται και το σπίτι ενός Παλαιστινιοαμερικανού.

Οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, επικαλούμενοι την ευαισθησία των σχετικών συνομιλιών.

Μέχρι στιγμής, ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την κατάσταση στην Κούσρα. Δεν υπήρξε επίσης άμεση απάντηση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ή τον Λευκό Οίκο στα σχετικά αιτήματα για σχόλιο.

Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο επίκεντρο

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης τάσσονται ανοιχτά υπέρ της προσάρτησης μέρους ή ακόμη και ολόκληρης της Δυτικής Όχθης.

Ο Κατς, αναφερόμενος στους εποίκους που έχουν αποκλείσει τις κατοικίες στην Κούσρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αποστολή του στρατού δεν είναι να «τρέχει πίσω από νέους στους λόφους».

Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ ασκεί τον έλεγχο και επιβάλλει την τάξη στη Δυτική Όχθη αναμένεται να έχει σημαντικές πολιτικές και διεθνείς συνέπειες, ιδιαίτερα ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ.