Η κυβέρνηση Μακρόν πέρασε τον νόμο τον Ιούλιο αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερία της έκφρασης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας μπλόκαρε την Παρασκευή νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για άτομα κάτω των 15 ετών.

Το σκεπτικό του ήταν ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Η απόφαση αποτελεί πλήγμα για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνησή του να ξαναγράψει τη νομοθεσία.

«Απαγορεύοντας σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών την πρόσβαση σε ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, ο νόμος απαιτεί εγγενώς από κάθε άτομο, ακόμη και από ενήλικα, να αποδείξει την ηλικία του πριν από την πρόσβαση σε αυτές», ανέφερε το Συνταγματικό Συμβούλιο στην απόφασή του.

«Ωστόσο, μη διευκρινίζοντας τους όρους και τα όρια υπό τα οποία πρέπει να προσκομίζονται τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, η νομοθετική εξουσία δεν έχει θεσπίσει τις απαραίτητες νομικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις», πρόσθεσε το ανώτατο δικαστήριο.

Η κυβέρνηση Μακρόν «πέρασε» τον νόμο τον Ιούλιο

Οι Γάλλοι βουλευτές ενέκριναν τον Ιούλιο την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και με τον νόμο αυτόν η χώρα έγινε η πρώτη στην Ευρώπη, που αποφάσισε κάτι τέτοιο.

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Η πρώτη χώρα στον κόσμο ήταν η Αυστραλία, που απαγόρευσε την πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το TikTok και το YouTube για άτομα κάτω των 16 ετών τον Δεκέμβριο.

Ο Μακρόν διέταξε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκoρνού να επανεξετάσει το νομοσχέδιο ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Συνταγματικού Συμβουλίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ. Πρόσθεσε, πως ο Μακρόν ήταν αποφασισμένος η μεταρρύθμιση να τεθεί σε ισχύ πριν από την άνοιξη του 2027, όταν η Γαλλία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές, στις οποίες δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία.

Με πληροφορίες του Reuters





