Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν αργότερα τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, καθώς ενεργοποίησαν το δικαίωμα αναβολής ενόψει της ευρωπαϊκής τους αναμέτρησης.

Αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα της Super League, καθώς το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά δεν θα διεξαχθεί τελικά την Κυριακή 23 Αυγούστου.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε αποδεκτό το σχετικό αίτημα των «πράσινων» για χρήση του Joker Right, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού συνδέεται άμεσα με το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να αποφύγει ένα επιπλέον παιχνίδι ανάμεσα στις δύο καθοριστικές αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε.

Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 20 Αυγούστου στις 21:30 στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου στις 20:00 στην Τσεχία.

Με την αναβολή της πρεμιέρας, ο Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και αποκατάσταση ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, χωρίς την επιβάρυνση ενός αγώνα πρωταθλήματος.

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Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή»

{https://x.com/Super_League_GR/status/2088254438032933077}

Τι είναι το Joker Right

Το Joker Right αποτελεί το δικαίωμα που έχουν οι ελληνικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Παναθηναϊκός επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, με τη Super League να εγκρίνει το αίτημα και να προχωρά στην αλλαγή του προγράμματος.

Έτσι, η αναμέτρηση με την Κηφισιά γίνεται το πρώτο παιχνίδι της φετινής Stoiximan Super League που αναβάλλεται, ενώ η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.