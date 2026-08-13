«Ήμασταν τρελά ερωτευμένοι» παραδέχεται η Νικόλ Κίντμαν για την εποχή που είχε γνωρίσει τον Τομ Κρουζ.

Σε μία από τις σπάνιες εξομολογήσεις της για τον πρώην σύζυγό της Τομ Κρουζ, η Νικόλ Κίντμαν μίλησε στη βρετανική Vogue για την εποχή που γνωρίστηκαν.

Είπε ότι πολλοί της είχαν προειδοποιήσει να μην τον παντρευτεί αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε «ήμασταν τρελά ερωτευμένοι».

Η βραβευμένη με Όσκαρ Α΄γυναικείου ρόλου (για τις Ώρες το 2003) Νικόλ Κίντμαν είπε ότι ο γάμος της με τον Τομ Κρουζ της φάνηκε «κάτι το φυσικό» εκείνη την εποχή, παρά το γεγονός ότι την είχαν προειδοποιήσει να μην το κάνει. Πρόσθεσε ότι δεν την πείραζε να πετάξει την καριέρα της στα σκουπίδια αρκεί να ήταν μαζί του.

Η ηθοποιός έκανε μερικά σπάνια σχόλια για τον 10ετή, πολυσυζητημένο - ειδικά από τους παπαράτσι - γάμο της με τον διάσημο σταρ και τόνισε ότι οι δυο τους ήταν «τρελά» ερωτευμένοι.

Όπως είπε κόσμος της έλεγε ότι ο γάμος της με τον Τομ Κρουζ δεν ήταν μια καλή κίνηση για την καριέρα της επειδή θα την έβλεπαν μόνο ως σύζυγό του κάτι που, όπως λέει ειλικρινά, δεν την ενοχλούσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Φυσικά και θα πετάξω την καριέρα μου»

Εξήγησε: «Σκέφτηκα, "Και τι; Δεν ήταν γραφτό να παντρευτώ τον άντρα που αγαπώ; Φυσικά και θα πετάξω την καριέρα μου. Δεν με νοιάζει"».

Η ηθοποιός είπε επίσης πως ένιωθε άνετα σε εκδηλώσεις όπως επιδείξεις μόδας και κόκκινα χαλιά επειδή παντρεύτηκε έναν τόσο μεγάλο σταρ όταν ήταν μόλις 23 ετών. Παντρεύτηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων το 1990, όταν εκείνη ήταν 23 και εκείνος 28.

Με τα χρόνια, η Νικόλ Κίντμαν δεν έχει μιλήσει πολύ για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, ο οποίος έληξε το 2001. Ο λόγος που δεν μιλούσε όπως έχει πει από το 2018, ήταν ότι θεωρούσε πως ήταν ασέβεια προς τον τότε σύζυγό της Κιθ Έρμπαν. Πλέον οι δύο τους έχουν χωρίσει και τον Ιανουάριο οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της.

Πλέον όπως είπε η ίδια έχει ένα νέο χόμπι: να διασκεδάζει όλη τη νύχτα σε rave πάρτι στην Ίμπιζα.





