Η Νικόλ Κίντμαν αφηγήθηκε το περιστατικό που ο συμπρωταγωνιστής της είχε φάει φαλάφελ.

Η Νικόλ Κίντμαν δεν αντέχει καθόλου την κακή μυρωδιά από το στόμα κάποιου και όχι άδικα.

Μιλώντας στο podcast «Las Culturistas» η βραβευμένη με Όσκαρ και Emmy, Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε ότι είπε στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ να σταματήσει να τρώει φαλάφελ πριν από τις σκηνές του φιλιού, που είχαν γιατί δεν αντέχει την κακοσμία του στόματος.

«Δεν αντέχω την κακοσμία του στόματος», είπε η Κίντμαν. «Αυτό είναι κάτι που με ξενερώνει. Θα μπορούσες να είσαι ο πιο πανέμορφος, υπέροχος άντρας, και αν μου έρθεις με άσχημη ανάσα, θα πω όχι. Αν πω, «Ανάπνευσε προς εμένα», και χρειαστεί να κάνω πίσω, ουάου, έφυγα. Δεν θα μπορούσες να μου προσφέρεις αρκετά χρήματα (για να το αντέξω αυτό)».

Για παράδειγμα έφερε το περιστατικό που συνέβη με τον συμπρωταγωνιστής της, τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ. «Όταν ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έφαγε ένα σάντουιτς με φαλάφελ πριν κάνουμε τις σκηνές στο «Big Little Lies», του είπα, «Όχι, όχι, όχι, Άλεξ. Υποτίθεται (σεναριακά) πως σε θέλω και σε φιλάω. Άσε στην άκρη το φαλάφελ τώρα», είπε η Κίντμαν. «Είμαι σίγουρη ότι δεν έφαγε ποτέ ξανά φαλάφελ. Είπα, "Τέλος το φαλάφελ. Όχι (φαλάφελ) πριν από φιλί, όχι πριν κάνεις έρωτα"».

Η Κίντμαν και ο Σκάρσγκαρντ πρωταγωνίστησαν στην πρώτη σεζόν της σειράς «Big Little Lies» του HBO, όπου υποδύθηκαν το παντρεμένο ζευγάρι Σελέστ και Πέρι Ράιτ. Και οι δύο ηθοποιοί κέρδισαν βραβεία Emmy για τις ερμηνείες τους. Η Κίντμαν επέστρεψε ως Σελέστ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς, ενώ ο Σκάρσγκαρντ έκανε guest εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το Variety, η 3η σεζόν του «Big Little Lies» βρίσκεται επίσημα στα σκαριά στο HBO. Η συνδημιουργός του «Mr. and Mrs. Smith», Φραντσέσκα Σλόαν, γράφει το πρώτο επεισόδιο και είναι εκτελεστική παραγωγός της νέας σεζόν μαζί με τους Ντέιβιντ Ε. Κέλι, Νικόλ Κίντμαν και Ρις Γουίδερσπουν, με την Κίντμαν και την Γουίδερσπουν να ηγούνται για άλλη μια φορά του καστ.

Δείτε τη συνέντευξη της Νικόλ Κίντμαν στο podcast «Las Culturistas».

{https://www.youtube.com/watch?v=G9rH0F_5r1U}