Η απάντηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη διαγραφή του.

Για φοβική ηγεσία κατηγορεί τον Νικό Ανδρουλάκη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Σε δήλωσή του για την διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι «η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας» και συμπληρώνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τον διέγραψε γιατί «είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Η δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».