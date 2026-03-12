Το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του πέτυχε ο Μόντο Ντουπλάντις.

Κάθε φορά που οι αντίπαλοί του επιχειρούν να μειώσουν τη διαφορά που τους χωρίζει, ο Μόντο Ντουπλάντις βρίσκει τον πιο εμφατικό τρόπο να απαντήσει: καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Σουηδός φαινόμενο το έκανε και το βράδυ της Πέμπτης, στο μίτινγκ επί κοντώ που διοργανώνει ο ίδιος στην Ουψάλα: «πέταξε» στα 6,31 μέτρα και βελτίωσε το δικό του- βέβαια- παγκόσμιο ρεκόρ, κατά ένα εκατοστό και έδειξε για άλλη μία φορά γιατί είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του αγωνίσματος.

Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,65 μ., συνέχισε στα 5,90 μ. και μετά στα 6,08 μ., χωρίς να χάσει καμία προσπάθεια. Αμέσως μετά, ανέβασε τον πήχη στα 6,31 μ., ένα εκατοστό ψηλότερα από το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025. Λίγα λεπτά αργότερα, αυτό ήταν παρελθόν και ο Σουηδός είχε πετύχει το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Βίντεο: Το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις

Στα 5,80 μ. ο Καραλής

Το μίτινγκ στην Ουψάλα αναμενόταν να αποτελέσει μια μονομαχία ανάμεσα στον Μόντο Ντουπλάντις και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος είναι σε εξαιρετική φόρμα και αυτό τον χειμώνα, έχοντας ανεβάσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,17 μέτρα.

Τελικά σήμερα δεν ήταν η ημέρα του Καραλή, αφού ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5,80 μ. και στη συνέχεια δεν τα κατάφερε στα 6 μέτρα, οπότε πήρε την έβδομη θέση στο μίτινγκ.

Πλέον, ο Ντουπλάντις και ο Καραλής θα «μονομαχήσουν» στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στο Τορούν, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.