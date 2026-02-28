Ο «Μανόλο» συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής... πέταξε στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου κι ενώ σε προηγούμενη προσπάθειά του είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού με 6.07μ.

Ο «Μανόλο» συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο ΣΕΓΑΣ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Απίστευτα πράγματα από τον έναν και μοναδικό Εμμανουήλ Καραλή. Σε ένα κατάμεστο κλειστό στάδιο στην Παιανία, ο χαρισματικός αθλητής έγραψε ιστορία ξεπερνώντας με χαρακτηριστική άνεση τα 6.17 – ναι τα 6.17!!! – μια επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πάνω από τους τεράστιους Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλένι.

Και δεν σταμάτησε εκεί… Ο Καραλής έβαλε τον πήχη στα 6.31 επιχειρώντας να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις. Ο ορισμός της αυτοπεποίθησης! Το παγκόσμιο ρεκόρ δεν ήρθε ξανά σε ελληνικά χέρια, όπως το 1970 από τον Χρήστο Παπανικολάου, αλλά, ποτέ μην λες ποτέ!.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ) ήταν για άλλη φορά απολαυστικός και αποζημίωσε τους φιλάθλους που γέμισαν το κλειστό της Παιανίας για να τον χειροκροτήσουν. Αφού περίμενε δύο ώρες για ξεκινήσει τις προσπάθειές του σε έναν τελικό 15 ατόμων, έκανε δύο μεγαλοπρεπή άλματα στα 5.70 και 5.90 και στη συνέχεια τοποθέτησε τον πήχη στα 6.07, με διττό απώτερο στόχο. Αφενός τον πανελλήνιο ρεκόρ σε κλειστό στίβο (6.05), αφετέρου την καλύτερη επίδοση στον κόσμο (6.06).

Ο Μανόλο πέρασε εντυπωσιακά πάνω από τον πήχη, τον βρήκε λίγο με το στήθος στο κατέβασμα, αλλά αυτός έμεινε στη θέση του και ο κόσμος σηκώθηκε από τη θέση του για να αποθεώσει τον μεγάλο Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Η συνέχεια για τον αθλητή των Μαρτσίν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ήταν στα 6.17, σε μια προσπάθεια να περάσει δεύτερος στη λίστα με τους καλύτερους επικοντιστές όλων των εποχών. Και τα κατάφερε ξεπερνώντας τον πήχη καθαρά, πολύ καθαρά με τη δεύτερη προσπάθειά του. Το στάδιο σείστηκε από τους πανηγυρισμούς, ο πατέρας του τον άρπαξε και τον σήκωσε ψηλά στον αέρα, αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε εκεί, καθώς ζήτησε να μπει ο πήχης στα 6.31. Στην πρώτη του προσπάθεια λύγισε το κοντάρι και πήρε την πρώτη αίσθηση της… στρατόσφαιρας. Στη δεύτερη δεν έβαλε το κοντάρι και αποφάσισε να λήξει εκεί τη διεκδίκηση του δισκοπότηρου.

Ο Μανόλο δεν τα κατάφερε αυτήν τη φορά, αλλά έστειλε το μήνυμα στον Ντουπλάντις: ''Τον νου σου! Έρχομαι!''.

Εξαιρετικό αγώνας με άλμα στα 5.48 και για τον Αντώνη Σάντα της ΑΕΚ και τον Γιώργο Παπαναστασίου του ΠΑΟΚ. Για τον δεύτερο η επίδοση αποτελεί απόλυτο ατομικό ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο».