Ο ΣΕΓΑΣ τίμησε 24 αθλήτριες στίβου που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.

Λάμψη γυναίκας είχε η πιο συγκινητική στιγμή στη γιορτή του ΣΕΓΑΣ, καθώς ξύπνησαν μνήμες από το παρελθόν, όταν ανέβηκαν στη σκηνή αθλήτριες που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου.

Ο ΣΕΓΑΣ έκανε την ετήσια γιορτή για την βράβευση των κορυφαίων αθλητών της προηγούμενης χρονιάς το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή του Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στην Παιανία.

Με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3), ο ΣΕΓΑΣ τίμησε 24 αθλήτριες που έχουν ανέβει στο βάθρο κορυφαίων διοργανώσεων. Εκτός από την πρόεδρο της ομοσπονδίας, Σοφία Σακοράφα, τιμήθηκαν: οι νικήτριες των Ολυμπιακών Αγώνων, Βούλα Πατουλίδου, Φανή Χαλκιά, Αθανασία Τσουμελέκα και Κατερίνα Στεφανίδη, οι κάτοχοι ασημένιων Ολυμπιακών μεταλλίων Νίκη Μπακογιάννη, Κατερίνα Θάνου, Τασούλα Κελεσίδου, Πηγή Δεβετζή και Μιρέλα Μανιάνι, οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες Βούλα Τσιαμήτα και Κατερίνα Κόφφα, η «ασημένια» σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νίκη Ξάνθου, η «χάλκινη» σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Νικόλ Κυριακοπούλου, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης Άννα Βερούλη, Όλγα Βασδέκη, Κατερίνα Βόγγολη, Βούλα Παπαχρήστου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Ελίνα Τζένγκο, οι δευτεραθλήτριες Ευρώπης Μαρία Μπελιμπασάκη, Γεωργία Κοκλώνη και Στέλλα Πιλάτου, καθώς και η «χάλκινη» σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, Μαρία Καρασταμάτη.

Μετά τη βράβευση, η Όλγα Βασδέκη και η Βούλα Τσιαμήτα περιέγραψαν πόσο απόλαυσαν αυτή τη στιγμή, ενώ απάντησαν και στο ερώτημα αν… είχαν τσακωθεί ποτέ, όταν ήταν αντίπαλες.

