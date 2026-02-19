Στις 8 Μαρτίου διεξάγεται ο φετινός Ημιμαραθώνιος της Αθήνας.

Ρεκόρ συμμετοχών θα σημειώσει ο φετινός Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, ενώ η διοργάνωση- που θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου- θα έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Συνολικά 33.000 δρομείς θα πάρουν μέρος στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας 2026, σύμφωνα με τους διοργανωτές, που σήμερα ανακοίνωσαν ότι ο ΣΕΓΑΣ θα κάνει δωρεά 10.000 ευρώ στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, του δήμου Αθηναίων.



«Την Κυριακή στις 8 Μαρτίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα κατακλύσουν τους δρόμους της Αθήνας. Άλλοι θα τρέξουν, άλλοι θα περπατήσουν, άλλοι θα σταθούν δίπλα τους ως εθελοντές, άλλοι θα τους ενθαρρύνουν από τα πεζοδρόμια. Και όλοι μαζί θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Αθήνα μπορεί να λειτουργεί συντονισμένα, με ασφάλεια, φροντίδα και σεβασμό στον δημόσιο χώρο», δήλωσε ο Χάρης Δούκας στη συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση, που όπως κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.

«Στηρίζουμε σταθερά πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερος δρομικούς θεσμούς της χώρας, υπογράμμισε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα. «Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεών μας, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον κοινωνικο χαρακτήρα της διοργάνωσης και τιμώντας την ημέρα της γυναίκας θα προσφέρουμε 10.000 ευρώ για την ενίσχυση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, του δήμου Αθηναίων», συμπλήρωσε.

Στη φετινή διοργάνωση οι δρομείς των 5 χλμ. θα ακολουθήσουν νέα διαδρομή, η οποία πλέον ακολουθεί σε μεγάλο ποσοστό εκείνη του ημιμαραθωνίου. Η συγκεκριμένη αλλαγή επιτρέπει την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ.

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε η δράση Kids Athletics στην πλατεία Κοτζιά, με τη συμμετοχή σχολείων του δήμου Αθηναίων.

