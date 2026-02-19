Πέντε άτομα συνελήφθησαν και πάνω από 300.000 κατασχέθηκαν ύστερα από μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Ρόδο μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε μελών, ενώ ταυτοποιήθηκαν επιπλέον τέσσερα άτομα και στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 16 άτομα.

Παράλληλα, σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών και μίας γυναίκας για απάτη, τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ύψους άνω των 120.000 ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία σχετικά με συμμετοχή δύο αστυνομικών στη Ρόδο σε διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω αστυνομικοί δεν συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση.

Η οργάνωση, με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά ναρκωτικών από τον Πειραιά προς τη Ρόδο μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025. Αρχηγικό μέλος ήταν 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος σχεδίαζε και συντόνιζε όλες τις ενέργειες των μελών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο τρόπος δράσης τους περιλάμβανε:

εξασφάλιση ναρκωτικών ουσιών από την Αττική,

οργάνωση μεταφοράς μέσω πλοίων προς τη Ρόδο,

εντολές σε άλλα μέλη για παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των ποσοτήτων,

προσωπική παραλαβή, αποθήκευση, διαμοίραση και διανομή των ναρκωτικών στη Ρόδο,

επικοινωνία με δύο γυναίκες (32 και 24 ετών) πριν και μετά τα δρομολόγια για παραλαβή και παράδοση των ναρκωτικών.

Τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, αναλάμβαναν την προμήθεια, αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση των ουσιών, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας κατά τις επικοινωνίες και τις μετακινήσεις τους. Χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τις ουσίες όπως: «Λουλούδια», «Αρβιλάκια χακί», «Καφές», «Γουρουνάκια», «κουβάς», «πλαστικό Νερό», «Αφρός», «Χρώμα μήλο», ενώ για τις ποσότητες «Ψωμί/Ψωμιά», «Λίτρο/μισό λίτρο», «σάπο» (αναγραμματισμός της λέξης «πόσα»)

Η δράση της οργάνωσης είχε προσωρινή διακοπή το Μάιο – Ιούνιο 2025, όταν συνελήφθησαν οι δύο γυναίκες για μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης. Παρά τη διακοπή, το αρχηγικό μέλος επανέλαβε τη δραστηριότητα, προσλαμβάνοντας νέα μέλη.

Η 32χρονη, στην οποία το αρχηγικό μέλος έδειχνε απόλυτη εμπιστοσύνη λόγω πολυετούς εμπειρίας στη διακίνηση ναρκωτικών, συνελήφθη στις 13 Μαΐου 2025, κατείχε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και φέρεται να συμμετείχε στη διακίνηση για έξι χρόνια χωρίς να έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση φέρεται να έχει διακινήσει τουλάχιστον 7 κιλά κοκαΐνης, αξίας πάνω από 700.000 ευρώ.

Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

327.395 ευρώ,

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 1.608,34 γραμμαρίων,

κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 27,23 γραμμαρίων,

4 ζυγαριές ακριβείας,

κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Παράλληλα έρευνες για τις καταγγελίες σχετικά με τους δύο αστυνομικούς διαπιστώθηκε:

οικονομική έρευνα σε αυτούς, στη σύζυγο ενός εξ αυτών και σε εταιρεία,

επιπλέον πράξη τοκογλυφίας για έναν από τους αστυνομικούς σε βάρος ιδιώτη.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη συντονισμένη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων στη Ρόδο, ενώ η επέμβαση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων διασφαλίζει την απονομή δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.