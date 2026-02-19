Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η CrediaBank, με βασικά θέματα την άντληση νέων κεφαλαίων έως 300 εκατ. ευρώ και την έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διοίκηση της τράπεζας ζητά από τη Γενική Συνέλευση να της δώσει ευρύτερη ευχέρεια κινήσεων, ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε αυξήσεις κεφαλαίου όταν και όπως κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα περιορισμού ή ακόμη και κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, οι παλαιοί μέτοχοι ενδέχεται να μην έχουν προτεραιότητα στην απόκτηση των νέων μετοχών, εφόσον η διοίκηση κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα την προσέλκυση νέων επενδυτών.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά εξουσιοδότηση, βάσει του Ν. 4548/2018, ώστε να μπορεί να αποφασίζει το ίδιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, το Δ.Σ. θα μπορεί να καθορίζει όλους τους βασικούς όρους κάθε αύξησης, όπως το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και το είδος και την προέλευση των επενδυτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στόχος της εξουσιοδότησης αυτής είναι η άντληση νέων κεφαλαίων έως 300 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών, με τη διοίκηση να έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ελληνικές ή ξένες τράπεζες και επενδυτικούς οίκους για την υλοποίηση της διαδικασίας και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του καταστατικού της τράπεζας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της τράπεζας έως 500.000 ευρώ, ώστε να εκδοθούν νέες μετοχές που θα δοθούν στους δικαιούχους, ως κίνητρο επιβράβευσης και ευθυγράμμισης των συμφερόντων τους με αυτά της τράπεζας.