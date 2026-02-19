Συμβούλιο Ειρήνης: Τραμπ - «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: ειρήνη» (Live)

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί την εναρκτήρια συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον.
Οι αντιπροσωπείες των χωρών που συμφώνησαν να συμμετάσχουν μετά από κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να καταφτάνουν στις 15:05 ώρα Ελλάδας και καθώς η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16:00 με εναρκτήριες δηλώσεις από τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με παρουσιάσεις και βασικές ενημερώσεις από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ανώτερο απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς και άλλους, ανάμεσά τους και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Όλοι συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, θα υπάρξουν παρεμβάσεις από άλλους, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα, και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Επίσης θα ακολουθήσουν ψηφίσματα και ψηφοφορίες από το συμβούλιο.
Δείτε τις εξελίξεις Live
Κάθε δολάριο επενδύεται στη σταθερότητα για να έχουμε μία αρμονική Μέση Ανατολή. Κάποια στιγμή είναι πολύ έντονοι, όμως.
Το μόνο που είναι εμπόδιο, είναι ο Λίβανος, που πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα είναι σχετικά μικρό σε σχέση με αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει.
Πολλοί φίλοι μας παρακολουθούν εδώ από την Ευρώπη, ανυπομονούν και αυτοί να μπουν στο Συμβούλιο, ξέρετε είμαι και εγώ από την Ευρώπη.
Η Νορβηγία ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει το Συμβούλιο, νόμιζα ότι θα μου έλεγαν ότι τελικά θα μου έδιναν το Νόμπελ. Αλλά όχι, δεν με νοιάζει να πάρω το Νόμπελ μόνο να σώσω ζωές.
«Η σταρ του σινεμά, η Πρώτη Κυρία»17:12:23
«Η σταρ του σινεμά, η Πρώτη Κυρία» είπε αναφερόμενος στη Μελάνια Τραμπ και την ταινία της. «Είναι Νο 1 μπορείτε να το πιστέψετε;».
Δεν υπάρχει χώρος σε μία οικογένεια για δύο σταρ, της είπα. Έκανε την ταινία, και έχει γίνει το ντοκιμαντέρ με τη μεγαλύτερη επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια. Οι γυναίκες ειδικά πάνε δύο και τρεις φορές για να ξαναδούν την ταινία. Οι κινηματογραφικές αίθουσες είναι κατάμεστες.
Μέση Ανατολή: 3.000 χρόνια προσπαθούσαν για Ειρήνη και δείτε τώρα17:08:28
Ισραήλ και Ιράν, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή 3.000 χρόνια προσπαθούσαν αλλά δείτε τώρα.Αλλά ξαφνικά έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, χώρες όπως το Κατάρ, και τα ΗΑΕ, θα μάθετε μέσα στις επόμενες 10 μέρες,
«Τίποτα δεν είναι αδύνατο, είπε με παράδειγμα την Γάζα, χάρη της διπλωματίας. Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε. Η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, αν δεν το κάνει ... Είπαν (τα μέλη της Χαμάς) δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Πήραμε τους ομήρους πίσω. Έφεραν και την τελευταία σορό (τα μέλη της Χαμάς) στο Ισραήλ πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα γι αυτό».
Οι πόλεμοι του Τραμπ17:07:59
Το Ιράν είναι ένα θέμα τώρα. Πρέπει να κάνουμε μία ουσιαστική συμφωνία. Αλλά έχει ο Γουίτκοφ σπουδαία συνεργασία με τους εκπροσώπους του.
Το Κόσοβο - Σερβία (τον πόλεμο) εγώ τον διευθέτησα, είπε στη συνέχεια. Και τα πάτε καλά και όταν δεν τα πάτε καλά, μου τηλεφωνείτε και το λύνω.
Το ίδιο και το Πακιστάν και η Ινδία.
Αίγυπτος και η Αιθιοπία, έχουν χτίσει ένα μικρό φράγμα, και έχουν ένα μικρό πρόβλημα για να πάει το νερό στον Νείλο αλλά θα το λύσω.
Αρμενία και Αλβανία, Καμπότζη και Ταϊλάνδη αυτοί έχουν σκληρούς μαχητές, όπως και το Κονγκό και Ρουάντα. τους έχουμε σε πολύ ειρηνικές συνθήκες. Υπάρχει ανάφλεξη στο Κονγκό αλλά είναι οκ τώρα.
Έπαινοι στον Στιβ Γουίτκοφ17:01:36
Ο Πούτιν και ο Ζελένκσι τα πάνε καλά με τον Στιβ Γουίτκοφ είπε επαινόταν τον ειδικό απεσταλμένο του.
Η στήριξη σε Όρμπαν και Μιλέι16:58:38
«Πού είναι ο (Αργεντινός Πρόεδρος Χαβιέρ) Μιλέι; Τον στηρίζω. Δεν θα πρέπει να στηρίζω ανθρώπους, αλλά τους στηρίζω όταν μου αρέσουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, είχα ένα πολύ καλό ιστορικό υποστήριξης υποψηφίων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τώρα υποστηρίζω ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του (Ούγγρου Προέδρου) Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είναι εδώ, και άλλων», είπε ο Τραμπ.
«Αυτοί είναι δύο δύσκολοι άνθρωποι»16:57:25
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στους ηγέτες των εθνών με τις οποίες έχει συνεργαστεί για την επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της Αλβανίας και του Αζερμπαϊτζάν.
«Αυτοί είναι δύο δύσκολοι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ, δείχνοντας τους δύο ηγέτες. «Νομίζετε ότι ήταν εύκολο; Δεν ήταν εύκολο. Αυτοί είναι δύο σκληροί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά σκληροί άνθρωποι».
Πρόσθεσε μια ιστορία για τη συνάντησή του με τους δύο ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο, λέγοντας: «Κάναμε μια συμφωνία, αγκαλιάστηκαν, υπέγραψαν και είχαμε ειρήνη, δύο πολύ σημαντικές χώρες, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».
Η απάντηση Τραμπ για όσους αρνήθηκαν την πρόσκλησή του16:55:03
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου είναι «πολύ σημαντική».
«Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό διοικητικό συμβούλιο, σίγουρα από άποψη εξουσίας και από άποψη κύρους. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι παρόμοιο».
Στοχοποίησε όσους αρνήθηκαν να δεχτούν την πρόσκλησή του να συμμετάσχουν στο διοικητικό του συμβούλιο.
«Σχεδόν όλοι το έχουν αποδεχτεί, και όσοι δεν το έχουν κάνει, θα το κάνουν. Κάποιοι το παίζουν λίγο - δεν λειτουργεί έτσι, δεν μπορείς να το παιζετε χαριτωμένοι σε μένα».
«Ο Τραμπ έσωσε 25 εκατ. ζωές»16:52:41
«Ο Τραμπ έσωσε 25 εκατ. ζωές» είπε ο Τραμπ αναφερόμενος σε σχόλιο που του είπε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν για τον πόλεμο με την Ινδία.
Μπορεί και περισσότερες, πρόσθεσε ο Τραμπ για τον εαυτό του και περιέγραψε πώς έληξε τον πόλεμο με την Ινδία.
«Αν συνεχίσετε τον πόλεμο θα βάλω δασμούς. Τότε είπαν ότι αν είναι να χάσουν χρήματα δεν θα γίνει πόλεμος. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε πόλεμος. Αλλά 11 αεροσκάφη καταρρίφθηκαν»
Ένα - έναν καλωσόρισε ο Τραμπ τους συμμετέχοντες ηγέτες16:49:42
Ο Τραμπ απευθύνθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες με το όνομά τους. Στάθηκε λίγο περισσότερο στους Όρμπαν και Μιλέι. Επανέλαβε τη στήριξή του στον Όρμπαν, ξανά και ξανά. Στην Ευρώπη δεν αρέσει ότι τον στηρίζω αλλά το κάνω.
«Είναι τόσο πλούσιος που μπορεί να καθίσει όπου θέλει», είπε για τον βασιλιά του Μπαχρέιν και αστειευόμενος ρώτησε τον Μάρκο Ρούμπιο «Μπορεί να αγοράσει το 25% του κτιρίου που είμαστε τώρα;»
Ειρήνη, εύκολη λέξη να ειπωθεί, δύσκολη να παραχθεί16:45:28
«Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα και πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν», είπε ο Τραμπ.
«Έχουμε μια μεγάλη ομάδα ηγετών και αυτοί που δεν είναι εδώ παρακολουθούν μέσω Zoom, ελπίζω να το απολαύσουν». Επανέλαβε την πρόθεσή του: «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: ειρήνη. Ονομάζεται Συμβούλιο Ειρήνης και έχει να κάνει με μια εύκολη λέξη να ειπωθεί, αλλά μια δύσκολη λέξη να παραχθεί: ειρήνη».
Ο πόλεμος κοστίζει πολλά περισότερα από την Ειρήνη, συνέχισε.
Τραμπ: Έδωσαν στο κτίριο το όνομά μου, δεν το ήξερα16:42:33
Είναι το πιο έγκριτο Συμβούλιο είπε και τόνισε ότι ο Ρούμπιο έδωσε στον χώρο που γίνεται το Συμβούλιο το όνομα του.
«Δεν είχα ιδέα. Κανείς δεν τον πιστεύει ότι δεν το ήξερα αλλά οκ. Ο Μαρκο (Ρούμιο) και ο Τζέι Ντι Βανς το έκαναν για μένα. Το έχτισαν για την Ειρήνη αλλά δεν ήξεραν τι να το κάνουν».
Κάποιοι από τους πολέμους διηρκησαν ακόμα και 37 χρόνια16:39:17
Έχουμε διευθετήσει 8 πολέμους, έρχεται 9ος που θα είναι μάλλον ο πιο δύσκολος, είπε ο Τραμπ συνεχίζει με τους γνωστούς επαίνους για τη διακυβέρησή του.
Κάποιοι από τους πολέμους διηρκησαν ακόμα και 37 χρόνια, σε 2 μέρες τους διευθετήσαμε.
Ξεκίνησε η ομιλία Τραμπ16:36:36
Ο Τραμπ καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τα Μέσα.
Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: Ειρήνη. Εύκολη λέξη για να την πεις αλλά δύσκολη για να την κάνεις.
Καλωσόρισμα και χειροκροτήματα για τον Τραμπ16:35:43
Ο εκφωνητής ανακοίνωσε το ΔΣ του Συμβουλίου Ειρήνης και αμέσως μετά τον Τραμπ.
Οι χώρες που έχουν υπογράψει16:34:00
Δέκα χώρες από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στο συμβούλιο. Εκτός από μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι υπογράφοντες θα κερδίσουν εύνοια στην Ουάσινγκτον.
Πρώτα που δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στο συμβούλιο από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στις 19 Ιανουαρίου ήταν τα ΗΑΕ, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν. Και τα τρία είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ.
Η Αίγυπτος ήταν η επόμενη που εντάχθηκε στο συμβούλιο στις 21 Ιανουαρίου. Συνορεύει με τη Γάζα και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της γενοκτονίας του Ισραήλ στον θύλακα, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας της συνόδου κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ τον Οκτώβριο του 2025.
Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Ιορδανία και το Κατάρ έδειξαν ώρες αργότερα σε κοινή δήλωση ότι θα ενταχθούν στο συμβούλιο, λέγοντας ότι είναι δεσμευμένες να υποστηρίξουν το «δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Επίσης, το Κουβέιτ υπέγραψε επίσης στις 21 Ιανουαρίου. Ο πιο αμφιλεγόμενος διορισμός στο διοικητικό συμβούλιο είναι αυτός του Ισραήλ, ο οποίος υπέγραψε επίσημα στις 12 Φεβρουαρίου. Ο Νετανιάχου άλλαξε τη θέση του στις 21 Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει, αν και δεν παρευρέθηκε στην έναρξη στο Νταβός την επόμενη μέρα.
Η πρώτη χώρα που αποδέχτηκε την πρόσκληση της Ουάσινγκτον στο συμβούλιο ήταν το Βιετνάμ στις 18 Ιανουαρίου, το οποίο κατέληξε σε συμφωνία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών τον Οκτώβριο. Το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν ανακοίνωσαν στις 19 Ιανουαρίου ότι θα υπογράψουν.
Η Ινδονησία και το Πακιστάν ακολούθησαν στις 21 Ιανουαρίου. Το Αζερμπαϊτζάν εντάχθηκε επίσης στις 21 Ιανουαρίου, ακολουθούμενο από την αντίπαλό του Αρμενία και τη Μογγολία στις 22 Ιανουαρίου.
Η Ουγγαρία και η Βουλγαρία είναι τα μόνα κράτη της ΕΕ που έχουν υπογράψει ως πλήρη μέλη μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνοντας και τα δύο την ένταξή τους στις 22 Ιανουαρίου. Η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Τσεχία και το Μεξικό εν τω μεταξύ, έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν εκπροσώπους προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση του συμβουλίου στις 19 Φεβρουαρίου ως κράτη παρατηρητές. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.
Άλλα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υπογράψει είναι η Αλβανία, το μερικώς αναγνωρισμένο κράτος του Κοσσυφοπεδίου, και η Λευκορωσία.
Στη Λατινική Αμερική, οι δεξιοί ηγέτες της Παραγουάης (21 Ιανουαρίου), της Αργεντινής (22 Ιανουαρίου) και του Ελ Σαλβαδόρ (28 Ιανουαρίου) έχουν επίσης υπογράψει ενώ η Καμπότζη ανακοίνωσε στις 26 Ιανουαρίου ότι είχε ενταχθεί ως «μη μόνιμο» μέλος και δεν θα υποχρεούται να καταβάλει το τέλος μέλους του 1 δισ. δολαρίων.
Η Ρωσία και ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει στους αναποφάσιστους. Όπως και η Ουκρανία που δεν έχει απαντήσει.
Ποιοι απαρτίζουν το ΔΣ του Συμβουλίου16:32:30
Ο Τραμπ φυσικά ηγείται από τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ενδεχομένως και δια βίου. Το καταστατικό δεν αναφέρει πόσο καιρό μπορεί να υπηρετήσει, αλλά του επιτρέπεται να διορίζει και να απομακρύνει μέλη. Κάτω από τον Τραμπ βρίσκεται ένα «εκτελεστικό συμβούλιο» επτά προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ, οι οποίοι είναι οι εξής:
- Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ
- Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
- Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
- Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας
- Ατζάι Μπάνγκα, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας
- Μαρκ Ρόουαν, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος ιδιωτικών κεφαλαίων
- Ρόμπερτ Γκάμπριελ, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ
«Έχω μερικούς αμφιλεγόμενους ανθρώπους. Αλλά αυτοί είναι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν τεράστια επιρροή», είπε ο Τραμπ υπερασπιζόμενος τις επιλογή του. Σύμφωνα με το καταστατικό του συμβουλίου, αυτά τα μέλη θα ψηφίζουν για προτάσεις που πρέπει να εγκριθούν από τον πρόεδρο, δηλαδή τον Τραμπ.
Αυτό το εκτελεστικό συμβούλιο θα επιβλέπει το έργο μιας Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία θα διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα στο παλαιστινιακό έδαφος. Η NCAG είναι μια επιτροπή 15 Παλαιστινίων, με επικεφαλής τον πρώην Παλαιστίνιο υφυπουργό Σχεδιασμού, Αλί Σαάθ και δεν θα έχει πολιτικό ρόλο.
Ο Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας και διπλωμάτης του ΟΗΕ, διορίστηκε Ύπατος Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα και είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του εκτελεστικού συμβουλίου και της NCAG.
-
Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ16:31:04
Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το συμβούλιο του ως το «μεγαλύτερο και πιο έγκριτο Συμβούλιο που έχει συγκληθεί ποτέ οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε» και για το οποίο η μόνιμη ένταξη απαιτεί ένα κόμιστρο εισόδου 1 δισ. δολαρίων.
Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός στις 22 Ιανουαρίου, προορίζεται να επιβλέπει τη μετάβαση από την πρώτη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, η οποία επικεντρώθηκε στην κατάπαυση του πυρός και την παροχή ανθρωπιστικών υπηρεσιών, στη δεύτερη φάση, η οποία καλύπτει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Γάζας.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει την άδεια να δημιουργήσει μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στον παλαιστινιακό θύλακα - χωρίς τη συμμετοχή της Παλαιστίνης. Το καταστατικό του δεν αναφέρει τη Γάζα, γεγονός που οδηγεί σε φόβους ότι μπορεί να επιδιώξει έναν ευρύτερο ρόλο που θα παραγκωνίσει υπάρχοντες διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ.
-
Πρώτα η φωτογραφία16:26:35
Η συνάντηση ξεκίνησε με μια φωτογραφία των παρευρισκομένων, με τον Τραμπ να πλαισιώνεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, την Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.
Ο Τραμπ αστειεύτηκε καθώς όλοι πόζαραν, ρωτώντας αν οι άλλοι απολάμβαναν τη μουσική που έπαιζε.