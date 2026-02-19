Συμβούλιο Ειρήνης: Τραμπ - «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: ειρήνη» (Live)

Δέκα χώρες από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στο συμβούλιο. Εκτός από μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι υπογράφοντες θα κερδίσουν εύνοια στην Ουάσινγκτον.

Πρώτα που δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στο συμβούλιο από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στις 19 Ιανουαρίου ήταν τα ΗΑΕ, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν. Και τα τρία είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Η Αίγυπτος ήταν η επόμενη που εντάχθηκε στο συμβούλιο στις 21 Ιανουαρίου. Συνορεύει με τη Γάζα και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της γενοκτονίας του Ισραήλ στον θύλακα, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας της συνόδου κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ τον Οκτώβριο του 2025.

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Ιορδανία και το Κατάρ έδειξαν ώρες αργότερα σε κοινή δήλωση ότι θα ενταχθούν στο συμβούλιο, λέγοντας ότι είναι δεσμευμένες να υποστηρίξουν το «δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Επίσης, το Κουβέιτ υπέγραψε επίσης στις 21 Ιανουαρίου. Ο πιο αμφιλεγόμενος διορισμός στο διοικητικό συμβούλιο είναι αυτός του Ισραήλ, ο οποίος υπέγραψε επίσημα στις 12 Φεβρουαρίου. Ο Νετανιάχου άλλαξε τη θέση του στις 21 Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει, αν και δεν παρευρέθηκε στην έναρξη στο Νταβός την επόμενη μέρα.

Η πρώτη χώρα που αποδέχτηκε την πρόσκληση της Ουάσινγκτον στο συμβούλιο ήταν το Βιετνάμ στις 18 Ιανουαρίου, το οποίο κατέληξε σε συμφωνία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών τον Οκτώβριο. Το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν ανακοίνωσαν στις 19 Ιανουαρίου ότι θα υπογράψουν.

Η Ινδονησία και το Πακιστάν ακολούθησαν στις 21 Ιανουαρίου. Το Αζερμπαϊτζάν εντάχθηκε επίσης στις 21 Ιανουαρίου, ακολουθούμενο από την αντίπαλό του Αρμενία και τη Μογγολία στις 22 Ιανουαρίου.

Η Ουγγαρία και η Βουλγαρία είναι τα μόνα κράτη της ΕΕ που έχουν υπογράψει ως πλήρη μέλη μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνοντας και τα δύο την ένταξή τους στις 22 Ιανουαρίου. Η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Τσεχία και το Μεξικό εν τω μεταξύ, έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν εκπροσώπους προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση του συμβουλίου στις 19 Φεβρουαρίου ως κράτη παρατηρητές. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Άλλα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υπογράψει είναι η Αλβανία, το μερικώς αναγνωρισμένο κράτος του Κοσσυφοπεδίου, και η Λευκορωσία.

Στη Λατινική Αμερική, οι δεξιοί ηγέτες της Παραγουάης (21 Ιανουαρίου), της Αργεντινής (22 Ιανουαρίου) και του Ελ Σαλβαδόρ (28 Ιανουαρίου) έχουν επίσης υπογράψει ενώ η Καμπότζη ανακοίνωσε στις 26 Ιανουαρίου ότι είχε ενταχθεί ως «μη μόνιμο» μέλος και δεν θα υποχρεούται να καταβάλει το τέλος μέλους του 1 δισ. δολαρίων.

Η Ρωσία και ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει στους αναποφάσιστους. Όπως και η Ουκρανία που δεν έχει απαντήσει.