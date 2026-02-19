Δείτε αναλυτικά πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν ανήμερα Καθαράς Δευτέρας, τι ισχύει για το ημερομίσθιο σε όσες επιχειρήσεις τηρούν την αργία.

Το πανελλήνιο ετοιμάζεται να γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα που φέτος «πέφτει» την προσεχή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Αν και αποτελεί ένα καθιερωμένο τριήμερο για εργαζόμενους και μαθητές καθώς τα σχολεία είναι πάντα κλειστά ανήμερα Καθαράς Δευτέρας αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί μια μέρα που δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με το δημόσιο.

Παρά το γεγονός ότι σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες παραμένουν κλειστά, για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα η Καθαρά Δευτέρα θεωρείται αργία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν η ημέρα καθορίζεται ρητά από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει στον κλάδο ή στην επιχείρηση.

Όταν προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό εργασίας της εταιρείας.

Όταν έχει καθιερωθεί επιχειρησιακό έθιμο, δηλαδή η συνεχής τήρηση της αργίας σε προηγούμενα έτη.

Αμοιβή εργαζομένων κατά την Καθαρά Δευτέρα 2026

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων δίνουν σαφείς οδηγίες για το πώς υπολογίζεται η αμοιβή των εργαζομένων την ημέρα αυτή, ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης:

Επιχείρηση κλειστή για την αργία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές λαμβάνουν πλήρη μισθό χωρίς καμία μείωση.

Οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το πλήρες ημερομίσθιο.

Επιχείρηση ανοικτή

Οι μισθωτοί με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού τους για την ημέρα.

Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75%.

Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την Καθαρά Δευτέρα ως αργία και λειτουργεί κανονικά

Η εργασία θεωρείται συνήθης εργάσιμη ημέρα, χωρίς επιπλέον αποζημίωση ή προσαύξηση.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν τον εσωτερικό κανονισμό εργασίας ή τη συλλογική σύμβαση του κλάδου τους, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Καθαρά Δευτέρα αναγνωρίζεται ως αργία και στον ιδιωτικό τομέα. Σε επιχειρήσεις όπου η αργία έχει καθιερωθεί ως έθιμο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται την ανάλογη αμοιβή ακόμα και αν η ημέρα δεν αναφέρεται ρητά στη σύμβαση ή τον κανονισμό.

Συνολικά, η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί ημέρα ξεκούρασης και εορτασμού για τους περισσότερους εργαζόμενους, ενώ για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, η αμοιβή εξαρτάται από τη λειτουργία της επιχείρησης και τις ισχύουσες συμβάσεις. Η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα της ημέρας είναι απαραίτητη για την αποφυγή παρανοήσεων ή παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.