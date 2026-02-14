Η πρώτη πληρωμή θα εμφανιστεί στα ΑΤΜ την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και η δεύτερη την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2026 του ΕΦΚΑ, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας.

Ειδικότερα, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα πιστωθούν από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και η πληρωμή τους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Οι μισθωτοί θα πληρωθούν στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 26 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης (εργάσιμης) ημέρας.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

