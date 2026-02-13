Νέοι φορολογικοί συντελεστές με τις φορολογικές δηλώσεις 2026.

Στις 16 Μαρτίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διαδικασίας που φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στη φορολόγηση των εισοδημάτων όσο και στον τρόπο υποβολής για χιλιάδες φορολογούμενους.

Εφέτος τίθενται σε εφαρμογή νέοι φορολογικοί συντελεστές, με τη σημαντικότερη αλλαγή να αφορά τη μεταφορά του ανώτατου συντελεστή 44% σε εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, αντί των 40.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ο συντελεστής 9% διατηρείται για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ μειώσεις προβλέπονται για τα επόμενα κλιμάκια, με 20% για το τμήμα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ, 26% για το τμήμα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ, 34% για το τμήμα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ και 39% για το τμήμα από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

Κίνητρο για έγκαιρη υποβολή αποτελεί η έκπτωση στον φόρο εισοδήματος για όσους επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, σε 3% για δηλώσεις από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και σε 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα εισοδήματα και στις παρακρατήσεις φόρου, τα οποία εμφανίζονται αναλυτικά μέσω της εφαρμογής myAADE, βάσει των στοιχείων που έχουν αποστείλει εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς. Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» και τυχόν αστοχίες διορθώνονται αποκλειστικά από τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, με αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, ελέγχεται αν καλύπτεται το απαιτούμενο 30% του φορολογητέου εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά φορολογείται με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός παραμένει ανοικτός, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από POS, κάρτες ή e-banking.

Φορολογικές δηλώσεις και αυτόματη υποβολή

Προσοχή καλούνται να δείξουν όσοι ενταχθούν στο καθεστώς της αυτόματης υποβολής, καθώς θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τους προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου Ε1. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, η οριστικοποίηση της δήλωσης γίνεται με ένα «κλικ». Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Παρά την προσυμπλήρωση των στοιχείων, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η ευθύνη του ελέγχου παραμένει στους φορολογούμενους, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις μπορούν να διορθωθούν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Τεκμήρια

Ρόλο-κλειδί διαδραματίζουν και τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Σημαντικό φορολογικό όφελος προκύπτει και από τη σωστή δήλωση των προστατευόμενων τέκνων, καθώς μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Τέλος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΑΑΔΕ, η επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς αυτές θα υποβληθούν με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για περιορισμένο αριθμό νομικών προσώπων με φορολογικό έτος που λήγει μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2026, εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος χρόνος έως την 1η Ιουνίου είναι επαρκής για τον απαιτούμενο έλεγχο, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.