Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνεχίζουν να οδηγούν χιλιάδες φορολογούμενους αντιμέτωπους με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων, καθώς η φορολογική διοίκηση εντείνει τη χρήση αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη χρεών.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών του, ο πλειστηριασμός του ακινήτου προσδιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 40 ημέρες έως, το αργότερο, τέσσερις μήνες μετά την επιβολή της κατάσχεσης. Αντίθετα, η ένταξη σε ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακύρωση της διαδικασίας.

H ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει 40 πλειστηριασμούς ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα, ήτοι αγροτεμάχια, οικόπεδα, βιομηχανικά κτίρια, θέσεις στάθμευσης και διαμερίσματα. Το εύρος καταδεικνύει ότι οι διαδικασίες δεν αφορούν αποκλειστικά υποθέσεις μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, αλλά κάθε οφειλέτη που δεν έχει προχωρήσει σε ρύθμιση ή εξόφληση των χρεών του.

Το πρόγραμμα πλειστηριασμών εκτείνεται έως και τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω διεύρυνσή του, καθώς θα ενσωματωθούν και νέες κατασχέσεις. Στους ήδη προγραμματισμένους πλειστηριασμούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαμερίσματα στην Αγία Παρασκευή με τιμές πρώτης προσφοράς από 247.000 έως 340.000 ευρώ, οικόπεδο με κατοικία στην ίδια περιοχή με τιμή εκκίνησης 260.000 ευρώ, διαμέρισμα στην Κηφισιά με τιμή 396.000 ευρώ, αγρός με βιομηχανικό κτίριο στη Λάρισα με τιμή 220.000 ευρώ, διαμέρισμα στο Περιστέρι με τιμή 126.000 ευρώ, μεγάλο οικόπεδο στη Νέα Ιωνία με τιμή 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και αγροτεμάχιο με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία, το οποίο αποτελεί και τον ακριβότερο πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου δύο εκατομμύρια φορολογούμενοι με χρέη στο Δημόσιο, για τους οποίους η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα λήψης αναγκαστικών μέτρων. Οι οφειλέτες αυτοί δέχονται αυξημένες πιέσεις προκειμένου είτε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει από 24 έως 48 δόσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής.