«Το βαρέλι της εξοικονόμησης από τα σχολεία δεν έχει πάτο» - Έντονες αντιδράσεις των γονιών για τις αλλαγές στα Σχολικά Γεύματα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους γονείς η ενημέρωση ότι αλλάζει το διατροφολόγιο στα σχολεία όπου υλοποιείται το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, με το μοσχαρίσιο κρέας να αφαιρείται από το μενού και να αντικαθίσταται αποκλειστικά από χοιρινό.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν γονείς, η αλλαγή αυτή αναμένεται να ισχύσει και την επόμενη σχολική χρονιά. Όπως υποστηρίζουν, η απόφαση φαίνεται να σχετίζεται με λόγους κόστους, εκφράζοντας την ανησυχία ότι το οικονομικό κριτήριο υπερισχύει της διατροφικής ποιότητας και ποικιλίας των γευμάτων που προσφέρονται στα παιδιά.

Πηγή Φωτογραφίας: Ομοσπονδία Γονέων Αττικής

Στα κάγκελα οι γονείς: Μετά την σαλάτα χωρίς λάδι τώρα στερούν και το μοσχάρι από τους μαθητές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής «το βαρέλι της «εξοικονόμησης» από τα σχολεία δεν έχει πατο !!!Ειλικρινά δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε η να κλάψουμε... Η κυβέρνηση που κατά τ’άλλα έχει «εκτοξεύσει την οικονομία», δεν μπορεί να παρέχει μοσχάρι στο γεύμα των παιδιών μας μάλλον γιατί είναι ακριβό ...!Θυμίζουμε πως πέρυσι, καταργήθηκε το λάδι από την σαλάτα...(!). Βγάζουν από την μύγα ξύγκι ακόμα και από τα σχολικά γεύματα. Και όλα αυτά, για να δώσουν ζεστό χρήμα στις εταιρείες ενέργειας, στην πολεμική βιομηχανία και στους κατασκευαστικούς ομίλους.»

Παράλληλα απαιτούν «να παρθεί πίσω αυτή η απαράδεκτη απόφαση, να διευρυνθούν τα σχολικά γεύματα σε όλα τα σχολεία και ωα αυξηθεί ο προϋπολογισμός που κάθε χρόνο μειώνεται.». Μάλιστα απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση τονίζουν ότι μπορούν κάλλιστα αντί για γεύματα να προσφέρουν στα παιδιά διπυρίτη, τα περίφημα μπισκότα επιβίωσης. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «μια συμβουλή για να μειώσετε κι άλλο το κόστος αφού μόνο αυτό σας ενδιαφέρει είναι να δίνεται στα παιδιά μας από εδώ και στο εξής κάθε μερα διπυρίτη. Δηλαδή τα μπισκότα επιβίωσης που δίνονται στους στρατιώτες γιατί είναι υψηλής θερμιδικής αξίας. Θα σας έρθει σχεδόν τζάμπα!Ντροπή....»