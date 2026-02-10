Γονείς και μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ζητούν την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας για όσα διαδραματίζονται με την διευθύντρια.

Υπό κατάληψη τελεί το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μετά από καταγγελίες γονέων και μαθητών που στρέφονται κατά της διευθύντριας του σχολείου. Σύμφωνα με τις αναφορές, η διεύθυνση επιβάλλει σε μαθητές «κοινωνική εργασία» προκειμένου να διαγραφούν απουσίες και πειθαρχικές ποινές.

Γονείς καταγγέλλουν ότι, στις 12 Ιανουαρίου, οι μαθητές κλήθηκαν να εκτελέσουν εργασίες στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όπως το σκάψιμο αυλακιών για την απορροή υδάτων, χωρίς επίβλεψη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συναίνεση των γονέων. Όπως σημειώνουν, η πρακτική αυτή είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb3erfqlt6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χαρακτηριστικά μητέρα μαθητή κατήγγειλε στο MEGA ότι «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;»

Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έχουν καταργηθεί οι σχολικές εκδρομές, ενώ οι μαθητές που ζητούν τη διαγραφή απουσιών ενημερώνονται ότι το θέμα θα εξεταστεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές, με την τρέχουσα κινητοποίησή τους, ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και την επίλυση των προβλημάτων που, όπως υποστηρίζουν, έχουν δημιουργηθεί στη λειτουργία του σχολείου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς» αναφέρουν οι γονείς που ζητούν την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας.